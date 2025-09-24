颱風樺加沙｜10號風球下東區屋苑走廊多道防煙門 被連環吹爆玻璃
撰文：陶嘉心
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙風勢猛烈，不少市民最擔憂爆玻璃窗，天文台前台長林超英昨（23日）提醒，玻璃窗破裂時勿即時堵塞缺口，應在安全位置等待，如大堂升降機等候區。不過，樺加沙今日午夜來勢洶洶，大堂走廊都未必安全，有居住港島東區的市民發現，所住屋苑大廈走廊多道防煙門的玻璃被連環「吹爆」，玻璃碎散落一地。
超強颱風樺加沙襲港，市民最擔憂是家裏窗戶被吹至爆玻璃。天文台前台長林超英昨（23日）提醒，玻璃窗被風吹至破裂時，切勿以物品即時堵塞破口，否則有可能被風吸出窗外墮樓。他表示，民居中的升降機等候區大多沒有玻璃，建議市民在危險時可去該處暫避。
惟樺加沙風勢猛烈，外加捲起雜物，有居住港島東區居民今早發現，所住大廈的走廊有多道防煙門玻璃被強風吹至連環爆裂，玻璃碎散落一地，若有人在爆裂時經過或有危險。
