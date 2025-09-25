樺加沙｜消防等部門忙清塌樹　路政署：餘200宗封路個案加緊處理

超強颱風樺加沙襲港造成塌樹、水浸、山泥傾瀉，隨著本港風力逐步減弱，各部門周三（24日）迅速善後。其中，為了協助讓路面交通及公共服務盡快恢復運作，消防處、民安隊等正繼續全力清理倒塌樹木與雜物，以恢復道路正常運作，部份路段已大致回復暢通無阻。路政署稱，截至當日傍晚6時，共接獲約1,780宗包括塌樹、水浸等道路事故報告，仍有約200宗涉及路段全線及部份行車線臨時封閉的個案，仍在加緊處理，目標是於周四日（25日）早上5時前全面完成。



路政署表示，在天文台周三下午1時20分改發八號風球，即樺加沙對本港的威脅開始減低時，署方已在安全情況時調派轄下近200隊應急隊伍出動，包括已安排巡路隊完成巡查全港主要道路及主要巴士路線，並於期間按巡路隊匯報的情況，派出其他應急隊伍（包括樹隊及清渠隊）處理影響行車安全的塌樹阻路及路面水浸等緊急道路事故。

目標周四清晨5時前恢復行車

截至當日下午6時，路政署緊急控制中心運作期間，共接獲約1,780宗道路事故報告，包括約1,170宗塌樹、約80宗水浸和6宗山泥傾瀉報告等，當中大部分個案的緊急跟進工作均已完成，各應急隊伍現正加緊處理餘下約200宗涉及封路個案，目標是於周四清晨5時完成，令受影響路段可恢復行車。

另外，因應惡劣天氣及風暴潮而於周二晚臨時封閉的沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸16條行人隧道已重新開放。

雖然超強颱風樺加沙逐漸遠離，但由於天氣仍然不穩定，民政處轄下嘅47間臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住，直至三號強風信號除下，中心資料可見附圖。此外，民安隊亦協助入住臨時庇護中心的居民有序返回居所。