颱風樺加沙｜新娘潭路近涌背山泥傾瀉 當局冀今晨開通單線行車
撰文：蕭通
出版：更新：
超強颱風樺加沙襲港期間，路政署接獲6宗山泥傾瀉報告。而截至周三（24日)晚上7時，土力工程處也接獲4宗山泥傾瀉報告，分別位於西營盤、屯門、赤柱和涌背。最新一宗位於涌背的山泥傾瀉事故，塌下的山泥導致大埔新浪潭路近涌背來回方向需暫時封閉。土力工程處的土力工程師已於現場協助相關部門跟進事故。
+1
無論能否開通 均有綠色小巴接載村民
北區區議員高維基周三晚發帖稱，由於受山泥傾瀉影響，新娘潭路近涌背一段現時仍然全線封閉。路政署正全力趕工，爭取周四（25日）早上在受影響路段開通一條行車線，作單線雙程行車。
他表示 ，如果成功開通，運輸署會安排綠色小巴營運商短時間內恢復營運原有的20R小巴線，每小時一班來往烏蛟騰及大埔墟港鐵站至晚上7:30。如未能成功開通，運輸署亦會安排另一個綠色小巴營運商營運56K小巴線，由早上6:30至晚上7:30，每小時一班來往烏蛟騰及粉嶺港鐵站，呼籲烏蛟騰及附近村民留意運輸署最新交通消息。
+1
目標周四清晨5時前恢復行車
路政署表示，截至當日下午六時，屬下緊急控制中心共接獲約1,780宗道路事故報告，包括約1,170宗塌樹、約80宗水浸和6宗山泥傾瀉報告等，當中大部份個案的緊急跟進工作均已完成，各應急隊伍現正加緊處理餘下約200宗涉及封路個案，目標是周四清晨5時完成，令受影響路段可恢復行車。
颱風樺加沙｜幼稚園上午及全日班停課 港華等中學因塌樹自行停課樺加沙｜土瓜灣天降至少10塊太陽能板 擊毀6車 的士爆大銀幕颱風樺加沙｜落波後機場晚上未有客復復航 菲律賓客抵達始知取消颱風樺加沙｜應對極端天氣督導委員會前部署 各政府部門迅速善後颱風樺加沙登陸陽江 ｢博羅依｣已生成逼近 十一前後影響廣東華南