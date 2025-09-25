颱風樺加沙｜新娘潭路近涌背山泥傾瀉　當局冀今晨開通單線行車

超強颱風樺加沙襲港期間，路政署接獲6宗山泥傾瀉報告。而截至周三（24日)晚上7時，土力工程處也接獲4宗山泥傾瀉報告，分別位於西營盤、屯門、赤柱和涌背。最新一宗位於涌背的山泥傾瀉事故，塌下的山泥導致大埔新浪潭路近涌背來回方向需暫時封閉。土力工程處的土力工程師已於現場協助相關部門跟進事故。



無論能否開通 均有綠色小巴接載村民

北區區議員高維基周三晚發帖稱，由於受山泥傾瀉影響，新娘潭路近涌背一段現時仍然全線封閉。路政署正全力趕工，爭取周四（25日）早上在受影響路段開通一條行車線，作單線雙程行車。

他表示 ，如果成功開通，運輸署會安排綠色小巴營運商短時間內恢復營運原有的20R小巴線，每小時一班來往烏蛟騰及大埔墟港鐵站至晚上7:30。如未能成功開通，運輸署亦會安排另一個綠色小巴營運商營運56K小巴線，由早上6:30至晚上7:30，每小時一班來往烏蛟騰及粉嶺港鐵站，呼籲烏蛟騰及附近村民留意運輸署最新交通消息。

目標周四清晨5時前恢復行車

路政署表示，截至當日下午六時，屬下緊急控制中心共接獲約1,780宗道路事故報告，包括約1,170宗塌樹、約80宗水浸和6宗山泥傾瀉報告等，當中大部份個案的緊急跟進工作均已完成，各應急隊伍現正加緊處理餘下約200宗涉及封路個案，目標是周四清晨5時完成，令受影響路段可恢復行車。