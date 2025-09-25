越堤浪淹將軍澳臨海餐廳　老闆娘不洩氣將原址重建：好鍾意將軍澳

【颱風／打風／天文台／樺加沙／Ragasa】樺加沙猛烈來襲，將軍澳海濱周三（24日）10號風球期間遭越堤浪衝擊，澳南海岸一間餐廳清晨時遭到洪水攻擊，不足5秒已將店內的枱櫈沖走，全店被水淹。



「樺加沙」9月24日10號風球期間，將軍澳澳南海岸MONTEREY Place三間向海餐廳不敵越堤浪，淹浸全店；其中，Bistro La Baie 老闆娘9月25日表示會原址復業，料須4至6星期時間。（資料圖片/廖雁雄攝）

10號颶風信號,周三生效的逾10小時期間，多區出現水浸。其中位於將軍澳海濱唐俊街澳南海岸一間餐廳，遭到洪水破壞。從該店的閉路視片段畫面可見，周三清晨約6時，店外已可見有洪水湧至，未幾有巨浪湧上岸，沖爆該店的玻璃門，店內原本排列整齊的枱櫈被沖走，全店在不足5秒間被洪水吞噬，一片狼藉。

《香港01》周三下午到現場一帶視察，發現鄰近海濱的多間餐廳都受到相同程度的嚴重破壞，數名職員在場忙於清理，雜物散落一地，有人報稱是在清點損失。

「樺加沙」9月24日10號風球期間，將軍澳澳南海岸MONTEREY Place三間向海餐廳不敵越堤浪，海水衝開店門湧入店，瞬間推倒所有桌椅並淹浸全店。（資料圖片/廖雁雄攝）

Bistro La Baie料損失或達500萬元 老闆娘：眼濕濕......成間舖無咗

其中一間該法式餐廳Bistro La Baie 老闆娘今日在商台節目形容與丈夫回到店舖一刻好混亂、好傷心：「眼濕濕......成間舖無咗。」雖然業主有設擋水板等設施，其店與海牆（Sea Wall）有30米距離，以往也能抗洪，但今次卻「（餐廳）全部無晒」。

她預計復修需時4至6星期，損失或達400萬元至500萬元，但夫妻二人決心原址重建（Rebuild）及復業，因「 好鍾意香港、好鍾意將軍澳」：「 我哋not discourage（不洩氣）......（復修）會讓它更防水（make it more waterproof）」