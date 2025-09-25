紐倫港｜全球金融中心指數香港續居世界第三　與倫敦紐約差1、2分

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今（25日）發佈新一期《全球金融中心指數》報告，香港整體評分上升上升4分至764分，繼續位列全球第三，亞太區第一，其中香港在金融科技的排名達全球第一。報告顯示，香港與排名第一第二的紐約及倫敦，僅相差1分及2分。



此外，菲沙研究所今亦發布《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」排全球第一，在「穩健貨幣」及「監管」的則排第三。



新一期《全球金融中心指數》報告顯示，香港整體評分上升4分至764分，位列全球第三。（資料圖片）

報告顯示：

香港在金融科技的排名由全球第四躍升至第一；

在「營商環境」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」方面的排名亦升至全球第一；

在「人力資本」及「金融業發展水平」方面則分別位列全球第二和第三。

此外，在多個金融行業領域從業員的評價中，香港亦名列前茅，其中在「銀行業」、「投資管理」、「保險業」及「融資」均繼續保持全球三甲內。

港府：分肯定香港作為國際金融中心領先地位

港府發言人表示，報告充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位、實力與競爭力。目前全球政經格局複雜多變，香港保持一國兩制下的獨特優勢，憑藉內聯外通、國際化和多元包容的特質，全面發揮超級聯繫人和超級增值人的角色。

發言人續指，香港在金融科技方面獲評為全球第一，顯示特區政府和業界多年來共同努力。（資料圖片）

香港金融科技方面獲評為全球第一

發言人續指，香港在金融科技方面獲評為全球第一，顯示政府和業界多年來共同努力，政府目前正就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議。

就香港獲評為全球最自由經濟體，發言人指報告肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。發言人指，截至去年，有近10,000家母公司在海外及內地的企業選擇香港作為基地，創歷史新高。

自2022年底至今，引進重點企業辦公室已吸引逾80間重點企業在香港落戶或拓展業務，其中不少是從事前沿科技的全球領軍企業。今年首8個月，投資推廣署共協助超過440間企業在港開設或擴展業務，較去年同期增加14%，來自海外及內地的企業約各佔一半。

吸引人才方面，各項人才入境計劃自2022年底起至今年八月，已收到接近53萬宗申請，批出超過35萬宗，當中超過23萬人來港。