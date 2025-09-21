施政報告｜曾俊華：確實經濟新出路未明 點解唔做好商貿物流金融
撰文：文維廣
出版：更新：
新一份施政報告日前出爐，財政司前司長曾俊華今天（21日）在社交網站不點名評價。他說聽了數小時報告，「都唔係好知道我哋未來經濟有乜嘢確實嘅新出路」，認為香港經濟出路離不開佔香港GDP超過一半的商貿、物流、金融服務，「點解我哋唔做好香港經濟最大嗰瓣」，在美國朝令夕改政策下，香港有條件做好中介角色。
他說，對香港人口老化加劇感擔心，形容退休人士的資歷最豐富，如果停止工作是很浪費，直言「好好地咁去發展同利用啲銀髮資源，可能輸入勞工都可以減少」，所以自己沒打算退休。
前幾日大家聽咗幾個鐘之後，都唔係好知道我哋未來經濟有乜嘢確實嘅新出路。
曾俊華在Facebook表示，對香港未來人口老化加劇下的財政困難感擔心，形容自己可能太傳統，覺得香港經濟出路離不開佔香港GDP超過一半的商貿、物流、金融服務。
點解我哋唔做好香港經濟最大嗰瓣，喺金融商貿物流方面，做好連接各方嘅中介角色呢？
曾俊華表示，目前美國政策朝令夕改，令到地緣經濟極之不穩定，香港很有條件在危機時候，扮演好金融、商貿、物流方面連繫各方的中介角色。
他說，的確對未來香港面對人口老化時，沉重財政壓力感到憂慮，因為現在科技愈來愈發達，將來只會有愈來愈多新儀器、新藥物推出，本來是好消息，但相關治療開支可能會超過一般人負擔水平，未必每個人甚至政府都可以負擔得起。他重提當時擔任財政司司長時，分配了不少資源在醫療方面，改善服務，興建新醫院。
撥咗大筆錢去成立「未來基金」，做定一個較長期嘅較高回報投資，用嚟應付未來醫療通脹嘅情況，不過，理想同現實總係有距離，未來錢，未必可以留番未來駛。
曾俊華認為，廿一世紀「無『退休』呢回事」，因為人人也長壽，又可以在家工作，人口老化令到很多社會出現勞動力不足，形容去到所謂退休年齡，幾乎是資歷最豐富的時候，如果就此停止工作，其實是很浪費。
好好地咁去發展同利用啲銀髮資源，可能輸入勞工都可以減少，所以我自己都冇諗過退休，我會繼續做自己喜歡做嘅事，將自己嘅經驗同知識同需要嘅人分享，絶對係人生樂事。
曾俊華爆劍擊「世一」蔡俊彥一缺點 欣慰師弟世錦奪金：終於開竅曾俊華緬懷名都酒樓 排一小時歎蝦餃：珍惜當你擁有｜政壇諸事町曾俊華自爆年輕時跳民族舞 揭中國三大現代舞團與香港淵源曾俊華：美國趕走哈佛國際生愚不可及 失人才等同擲石頭落自己腳海運戲院結業｜曾俊華：屹立半世紀都要執 唏噓之餘亦係無可奈何曾俊華：大搞旅遊業但內地客不再高消費 倒不如花精神在商貿金融五一黃金周｜曾俊華：諗住去沙田食飯點知人多到呢……希望好生意