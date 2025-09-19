陳茂波稱經濟轉型陣痛　料金融市場旺帶動中小企　未來數月會轉好

新一份《施政報告》周三（17日）出爐，財政司司長陳茂波今日（19日）出席港台節目時，被問及結業潮情況，他表示，經濟轉型本身有一定陣痛，明白中小企面對壓力，政府已推出一系列措施緩助，目前中美貿易戰有緩和跡象，相信金融市場的暢旺逐步轉化至中小企市場，未來數個月經濟會向好，「希望大家可以看得正面啲」。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪，昨日（18日）出席記者會，闡述新一份《施政報告》的重點。（梁鵬威攝）

陳茂波今日出席港台節目《千禧年代》闡述有關《施政報告》中的北都發展、黃金儲備及經濟政策等。問及如何看待經濟轉型下的結業潮，陳表示「經濟轉型本身有一定陣痛，明白現時中小企朋友面對的壓力」，已在新一份施政報告推出措施幫助不同企業。

結業｜深水埗吉舖。（資料圖片）

不過，他指出過程中亦看到「可喜發展」，有外國公司擴充辦公室、有基金趁現時「買平貨」，外加未來幾個月有不少大型活動，相信有關成果會陸續顯現。

陳茂波估計今年之後數月經濟比較向好，最大變數是中美貿易戰，但最近有緩和跡象，希望金融市場的暢旺逐步轉化至中小企市場，「大家可以看得正面啲」。

至於黃金倉儲，以及建立香港黃金中央清算系統，陳指出，以3年超過2,000噸黃金為目標只是第一步，有關措施可以豐富香港國際金融中心的內涵；由政府建立清算系統，可以給予外界信心，信任香港發展黃金市場的實力。