戚繼光艦、沂蒙山艦10月1-2日開放參觀　27號起可預約　1.1萬名額

中國人民解放軍駐香港部隊今日（25日）公布，中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將於9月底執行遠海實習任務，期間赴香港組織艦艇開放活動。屆時，艦艇將停靠駐香港部隊昂船洲軍港，香港市民可於10月1日及2日，上午8時30分至下午5時30分前往參觀。



有意參觀的市民，必須透過駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」，點擊進入「艦艇開放」程式，按提示進行網上預約登記。有關預約程式將於本周六（9月27）日起正式上線運行，每日上午10時、下午3時及晚上8時各放票一次。活動共發放參觀票1.1萬張，約滿即止。



戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。（網上圖片）

沂蒙山艦今年4月首次對上海市民開放參觀。（網絡圖片）

須在解放軍駐港部隊微信公眾號免費預約參觀 11歲或以下兒童免預約

香港市民可於10月1日和2日，上午8時30分至下午5時30分，前往九龍昂船洲志昂路海軍基地參觀。每日上午8時30分起，已成功預約當日參觀票的市民可排隊換取紙質參觀票，接受安檢後進入營區。

是次艦艇開放活動免費預約，可透過駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」，點擊進入「艦艇開放」程式，按提示進行網上預約登記。11歲或以下兒童無需預約，但須有監護人陪同參觀。因參觀路線需多次上下舷梯，出於安全考慮，每名監護人僅可帶一名11周歲或以下兒童登艦。

9.27起每日上午10時、下午3時及晚上8時各放票一次

為避免人流擁擠，活動採取分時段參觀方式，共發放參觀票1.1萬張。預約程式將於9月27日起正式上線運行，每日上午10時、下午3時及晚上8時各放票一次，約滿即止。

駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」。

注意事項：

鑒於參觀人數受限，預約時須登記參觀人姓名、證件號碼等身份資訊，確保一人一票。實際參觀人身份資訊應與預約時登記的參觀人身份資訊保持一致，否則無法入營登艦參觀。預約成功後，系統不支援更改身份資訊，僅可退票後重新預約。

WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」是唯一公眾預約管道，不收取任何費用，請勿輕信任何非官方票源，提防被騙。

市民登艦參觀前須憑預約所用的有效身份證件原件和電子二維碼位元安檢處兌換紙質參觀票，接受核驗和安檢後方可入營。參觀票為入營參觀憑證，不得轉讓他人。

市民不能帶管制刀具、易燃易爆、腐蝕性等可能影響參觀秩序或危及軍事設施安全的物品。除受邀媒體外，參觀市民請勿攜帶採訪用專業攝影錄影設備。

請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。請勿倚靠欄杆，不得隨意觸碰艦艇設備，確保自身安全。未經允許，請勿進入非開放區域，不得在禁拍區域攝影錄影。

市民可乘坐公共交通工具前往參觀。港鐵美孚站B出口步行往美荔道，轉乘九巴第6R號線直達昂船洲軍營。

請照看好同行長者和兒童，上下舷梯及空間狹小處請勿使用嬰兒推車，避免出現安全問題。現場設有飲水點，駐香港部隊展覽中心內設母嬰室。如需幫助，請聯繫身邊工作人員。