林卓廷6年前涉立法會作騷擾行為案周一續　陳恒鑌和周浩鼎將作供

民主黨林卓廷被指在2019年立法會審議《逃犯條例》的法案時，委員會疑「鬧雙胞」而爆發的衝突中，涉曾襲擊建制派議員陳恒鑌和周浩鼎，律政司引用「特權法」下的襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪控告林，林否認指控，案件發生逾6年後，原定今（26）在西九龍法院開審。惟辯方稱需時就涉案影片謄本索取指示，署理主任裁判官鄭念慈准案押後至下周一。據悉陳及周均會出庭作供。



被告林卓廷（48歲）被控2項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指林與朱凱廸、范國威、郭家麒及區諾軒等5人，於2019年5月11日，在立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。

林卓廷涉6年前在立法會作騷擾行為案，再押後至下周一。(資料圖片)

據悉，建制派的周浩鼎將出庭作供。（資料圖片）

據悉，建制派的陳恒鑌將出庭作供。（資料圖片）

控方表示，案情主要依賴時長約30分鐘的影片，將傳召3名證人作供，被告沒有警誡供詞。辯方指需時索取指示以核對影片謄本，冀押後至周一續審。署理主任裁判官鄭念慈批准。據悉，被傳召的證人包括兩名立法會議員陳恒鑌及周浩鼎，前總議會秘書馬淑霞亦會被傳召作供。

控方為高級檢控官勞泳珊，林則由黃錦娟、郭雅媛及管致行大律師代表。

案件編號：ESCC 2514/2019