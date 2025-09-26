精神分裂漢自行減藥下雙刀襲父　父身中80刀亡　判無限期醫院令

患精神分裂文員疑覺遭七旬父親迫害，用超市購買的兩把生果刀向父施襲，父身中80刀，包括20刀頭傷，送院搶救後死亡。文員因其精神狀態影響犯案，承認一項誤殺罪，案情透露，被告過往已曾因襲擊胞姊被判醫院令，他在本案發生前曾自行減藥。案件今（26日）於高等法院判刑，法官郭啟安形容本案是悲劇，被告的精神問題影響其判斷力，惟其治療療效不佳，被告有高風險使用暴力，接納精神科報告建議，判無限期醫院令。



被告李文樂（35歲，文員）被控於2021年10月11日，在葵涌荔景山路180號賢麗苑賢德閣B座一單位謀殺李學財。李今改認1項誤殺罪，獲控方接納。

被告李文樂事發後亦有被送院。

被告李文樂在高等法院承認誤殺父親，被判無限期醫院令。

被告症狀包括覺遭父母迫害

辯方引述3份精神科報告指，被告現年35歲，曾任職文員及修讀2年心理學，醫生診斷他患有「妄想型精神分裂症」，症狀包括覺得被父母迫害、覺會被操控等，無法自控。辯方續指，被告過往曾因襲擊親姐，被判處3個月醫院令，案發前曾自行減藥，報告建議他須接受持續治療。

在出現幻覺下犯案

法官郭啟安形容，本案是一宗悲劇，被告在出現幻覺的情況下犯案，其精神問題影響判斷力，惟治療療效不佳，被告有高風險使用暴力，遂接納精神科報告所指，判處被告無限期醫院令。

鄰居聞事主呼救聲報警

案情指，事主與被告為父子關係，案發時被告已搬離案發單位。在2021年10月11日，事主的鄰居陳女士回家時，聽到案發單位裏傳出尖叫和呼救聲，並發現單位的鐵閘被鎖上，故立即報警求助。警方及救護員到達案發現場後，透過鐵閘觀察單位內的情況，發現事主躺在單位內不省人事。

被告坐在沙發身旁有兩把刀

警方進入單位後，發現事主倒臥在血泊中不省人事，其臉部、頸部及四肢均有多處明顯的刀傷和割傷，傷口流血不止。而被告則坐在沙發上，身上的衣物沾有血跡，身旁放有兩把染血的水果刀。

事主身中80刀其中20傷處在頭

事主隨後被送往瑪嘉烈醫院，醫生與家屬商討後，決定放棄搶救，事主翌日凌晨 1 時 34 分證實死亡。法醫檢驗後指事主全身有逾80處刀傷，其中超過20處傷口集中在頭部。

稱遭父推一下而自衛

被告其後承認用兩把水果刀刺傷父親，該兩把刀均是從超級市場購買給父親的。當時二人因工作問題發生爭執，然後父親推了他一下，於是被告從背包掏出水果刀並刺向他。被告在警誡下稱，因為父親襲擊他，故他用刀來自衛。

2009年已就精神科問題求診

精神科報告顯示，被告自2009年起因精神科問題求診，及後於2016年因精神問題入院。在2018年，被告曾經持刀到親姐家中，並刺傷親姐的手部。當時被告先向她道歉，並表示若然他不這樣做的話便會死。被告因此被控以傷人罪，被判處3個月醫院令。及後在案發前的一段時間，被告曾自行停藥。

案發時行為受精神症狀影響

經醫生診斷後，認為被告在案發時患有「妄想型精神分裂症」，當時其行為受到精神病症狀的影響，嚴重損害了被告作出理性判斷的能力。

案件編號：HCCC408/2024