十一｜蓮塘香園圍口岸恐人車逼爆　姚柏良倡准本地旅巴出境層落客

十一黃金周臨近，旅監局預計將有約1,200個內地入境團，平均每日約150團，涉及旅客約44,000人次，加上北上港人的人潮，較設計預期人流量超負荷3倍的蓮塘香園圍口岸，屆時有可能逼爆。旅遊界立法會議員姚柏良今日（25）立法會書面質詢，政府有否研究於今年國慶節假期前，容許本地旅遊巴士可在出境樓層落客。



運輸及物流局表示，現行管制站道路設計未有設置車輛掉頭設施，認為未必適合供本地旅遊巴士使用。



蓮塘香園圍口岸今年首7個月周末及假期，日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的三倍。(資料相片）

6月28日早上在香園圍口岸，由前往離境大堂的扶手電梯，進入離境大堂，最後到達深圳蓮塘口岸商業城，整體花時約15至20分鐘。

蓮塘香園圍口岸及公共交匯處，每逢節慶假日有不少北上港人，也有內地團或其他旅客，今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的三倍。姚柏良周三(25日）書面質詢，問及政府有否研究容許本地旅遊巴士可在出境樓層落客，避免地面公共交通交匯處出現人潮和車輛擠塞。

道路設計只限落客後離境

運輸及物流局表示，由於該口岸的道路設計，只能讓跨境巴士落客後，直接駛至車輛檢查亭辦理離境手續，並未設置車輛掉頭設施，故未必適合供本地旅遊巴士使用。

當局續指，香園圍管制站(蓮塘口岸)採用「人車直達」設計的通關口岸，其中上落客區，包括9個停車彎位供本地旅遊巴士專用，局方認為現時安排可滿足旅客的需求。

運輸署：內地團離境人流集中下午及晚上 人車暢順

至於載送內地旅行團前往管制站過關離港的旅遊巴士，運輸署表示主要集中在下午及晚上時段使用上落客區。上落客區停車位在這些時段的人潮和車流大致暢順，未有造成擠塞，又指今年農曆新年和五一黃金周亦足以滿足需求。

運輸署將會與口岸部門在國慶節假期期間，密切留意管制站的整體交通車流，以及旅遊巴士上落客區的運作情況，有需要時加強人流管理措施和彈性處理旅遊巴士上落客安排。