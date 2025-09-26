十一｜旅行社：國慶報團人數升9%短線為主　日本團需求正逐步回升

受天氣不穩影響，「香港秋季旅遊博覽會 2025」延至今（26日）在灣仔會展中心開幕。早上約10時，已有不少市民到場了解旅遊資訊。有旅行社表示，今年國慶假期報名參加旅行團的人數，較去年上升8%至9%，以約3,000元的東南亞團，以及約千元的國內短線旅行團為主。



早前受大地震預言影響，到日本旅遊的港人大減。有旅行社指，現時報團到日本旅遊的人數正逐步回升，認為「有時旅遊嘅地方一停咗，佢係需要一段時間慢慢走返上去」，有信心至聖誕新年時，報團到日本的人數可較去年同期上升20%。



「香港秋季旅遊博覽會 2025」今（26日）在會展開幕。早上約10時，已有不少市民到場了解旅遊資訊。（董素琛攝）

參與博覽會的旅行社「美麗華旅遊」，推出會場限定優惠，現場報團團費減價30元至10,000元不等，吸引市民報名。美麗華旅遊總經理李振庭表示，今年國慶假期的報團人數，較去年上升8%至9%，以約3,000元的東南亞團、約千元的國內短線旅行團為主。他分析指，國慶假期並非傳統長假，故旅行目的地會以鄰近地方為主。

「美麗華旅遊」推出會場限定優惠，現場報團團費減價30元至10,0000元不等。（董素琛攝）

早前受地震預言影響，到日本旅遊的港人大減。李振庭說，現時報團到日本的人數錄得升幅，但仍未回到預言前的水平，「有時旅遊嘅地方一停咗，佢係需要一段時間慢慢走返上去」。他解釋，日本的旅遊配套完善，加上日圓匯率較以往低，「喺嗰度食一碗日本麵係平過你喺香港食」，有信心在聖誕新年時，報團到日本旅遊的人數，較去年同期增加20%。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，今年國慶假期的報團人數，較去年上升8%至9%。（董素琛攝）

另一旅行社「新華旅遊」亦有推出會場限定優惠，長線旅行團團費最高可減逾5,000元。今年國慶及中秋假期日子接近，以5天工作兼放周六日計算，只需請3日便可享7天假期。新華旅遊助理總經理尤滿意表示，受惠於此，今年國慶假期報名參加長線旅行團的人數錄得升幅，舉例指到汶萊、杜拜的旅行團早已爆滿。

新華旅遊助理總經理尤滿意表示，現時約20%於聖誕出行的旅行團經已滿額。（董素琛攝）

尤滿意說，7月時受地震預言影響，港人報團到日本旅遊較去年同期大減70%至80%，不過，隨着預言過去，報團的人亦逐步回升，有信心至聖誕時人數可與去年持平。他又對聖誕假期的整體銷情有信心，指現時約20%於聖誕出行的旅行團經已滿額，有信心整體而言報團人數可錄得20%至30%升幅。