長者餐飲券｜政府夥7餐飲集團向6萬長者派券 $15享意粉等下午茶
政府積極構建長者友善的樂齡社會，「愛心食肆 賞你惠食」第三輪活動今日（26日）舉行開幕儀式，每名受惠長者獲發一套優惠劵，可在10月1日至11月30日，憑劵以優惠價15元享用相關飲食集團的指定下午茶，包括大家樂、大快活、美心MX、香港麥當勞等，涵蓋魚柳包、意粉或湯米粉配飲品等。政府將透過長者中心向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者，派發合共6萬套優惠券，政務司司長陳國基期望日後有更多餐飲集團參與活動。
「愛心食肆 賞你惠食」第三輪活動將於10月展開，每名受惠長者會獲發一套優惠劵，內有7間飲食集團的優惠劵各一張。長者在10月1日至11月30日，憑劵以優惠價15元享用相關飲食集團的指定下午茶，包括以下商戶。
1. 大快活
迷你熱狗＋迷你雪菜肉絲湯米粉
配凍綠茶／熱飲／汽水
2. 大家樂集團
雞髀配凍低糖綠茶
3. 太興飲食集團
太興輕型切雞湯米粉／敏華西西里燴牛肉飯
上述兩款均配飲品（特飲及鮮奶除外）
4. 美心集團
美心MX︰
香烤脆豬及是日湯粉麵配茶／啡一份
美心西餅︰
Mickey & Friends吞拿魚夾心飛碟一份配道地生豆乳500ml一支；
Mickey & Friends煙肉雞肉沙律夾心飛碟一份配道地生豆乳500ml一支
東海堂︰
任選忌廉棒包／粒粒紅豆包／多穀果仁包／香甜軟包一款
配淳茶舍銀毫茉莉綠茶500ml／淳茶舍烏龍茶500ml一支
5. 香港麥當勞
魚柳飽配飲品
6. 銀龍飲食集團
雪菜肉絲米粉配熱飲
7. 香港必勝客
招牌香蒜肉絲意粉
配熱飲或紙包飲品
優惠券增至6萬套 透過長者中心派發
政務司司長陳國基致辭時表示，首兩輪活動中，非長者中心會員領取優惠券的比例，由15%提升至超過21%，充份反映計劃的成果，惟仍有不少長者不認識活動，期望同事能主動轉介至其他專業人士跟進，讓他們生活開心一點。
陳國基又指，政府將繼續透過長者中心，向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者派發餐飲優惠券，傳達社會對長者的關懷，優惠券的數量也由首兩輪的5萬套，增至本輪的6萬套。
天氣轉涼轉派下午茶券 冀更多食肆參加活動
早前政府在第二輪活動中向長者派發早餐券，為何今次變成下午茶券？陳國基透露，飲食界立法會議員張宇人建議，天氣炎熱適合吃早餐，天氣轉涼時則適合吃下午茶，因此今次改為派發下午茶券，期望長者朋友與三五知己一同吃下午茶。
我要多謝張宇人議員牽頭策劃，主動聯繫本地飲食集團，令支持計劃嘅集團由第一輪5間，第二輪6間，增加至第3輪7間。我好期望第4輪、第5輪嘅時候有更多食肆參加。