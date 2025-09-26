侵入性腦膜炎雙球菌｜15歲少年發燒及四肢現瘀斑入院　化驗呈陽性

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的15歲少年。他昨日（25日）開始出現發燒、頭痛、嘔吐及四肢瘀斑，今日（26日）到伊利沙伯醫院急症室求醫，需留院治療，現時情況穩定。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。中心指今年錄得9宗個案。



衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的15歲少年，他今日（26日）到伊利沙伯醫院急症室求醫。（資料圖片）

15歲少年四肢現瘀斑、發燒及嘔吐

防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的15歲男童，他昨日（25日）開始出現發燒、頭痛、嘔吐及四肢瘀斑，今日到伊利沙伯醫院急症室求醫，需留院治療，現時情況穩定。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

初步調查顯示，他的家人和同學暫時沒有出現病徵。中心已向其家人派發預防性藥物，並監察病人的家人及同班同學的健康情況。中心會繼續調查個案。

防護中心表示，侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。計及上述個案，中心今年錄得9宗個案。

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的15歲少年。（資料圖片）

主要經由直接接觸帶菌者呼吸道分泌物傳播

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染：

．用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；避免到人多擠迫的地方；

．避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；

．前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及

．從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

