腸病毒｜2個月大女嬰確診　患腦膜炎　同一幼兒中心錄2宗手足口病

衞生署衞生防護中心今晚（18日）公布，一名患有自身疾病的約兩個月大女嬰，她於上周五（13日）出現發燒及昏睡，同日被帶往瑪麗醫院急症室求醫，留院治療後，昨日（17日）已康復出院。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。



確診女嬰在寶雲道「母親的抉擇」特殊幼兒中心居住。（母親的抉擇網頁圖片）

衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊記錄。她居於中環寶雲道「母親的抉擇」特殊幼兒中心居住，該中心近日曾出現兩宗手足口病個案，涉及一名兩個月及一名六個月大的女童。她們自8月15日起出現口腔潰瘍、手腳出現皮疹及發燒。她們就醫後被診斷感染手足口病，須留院治療，現時情況穩定，沒有出現併發症。

中心人員已到涉事特殊幼兒中心視察，並建議職員作出感染控制及預防措施。該院舍的其他兒童和職員現正接受醫學監察。中心會繼續調查個案。

女嬰上周五（13日）出現發燒及昏睡，同日被帶往瑪麗醫院急症室求醫。（資料圖片）

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒引起。腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌而傳播，感染腸病毒的兒童應留在家中，直至病癒才可回校上課，以免感染其他兒童。

衞生防護中心呼籲市民應保持警覺和採取以下預防措施：

．飯前、如廁後及處理嬰兒的尿片後，應徹底洗手；

．咳嗽或打噴嚏時，應掩蓋鼻口；

．保持室內空氣流通；及

．玩具或用具如染有鼻或口腔分泌物，應徹底清洗乾淨。

