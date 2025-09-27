LABUBU多啦A夢等即日起現身昂坪360　3米巨型「黃鴨痛袋」供打卡

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街／昂坪360／巨型黃鴨】先後舉行巨型黃鴨雕塑遊維港及多啦A夢展覽的創意品牌AllRightsReserved（APR）早前公布，10月25日至11月1日舉行全球首創「維港海上大巡遊」，人氣IP LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑，將浮在金鐘添馬公園對開海域供市民打卡，同時間海濱長廊中環段會舉行巡遊市集。



昂坪360由即日起舉行預熱活動，上述4個知名IP以宣傳海報的造型，出現在10架主題水晶纜車的車身。而昂坪市集由下周一（29日）起，放置約4米高的燈塔造型裝置，分別展示多啦A夢及LABUBU，而TOLO元祖橡皮鴨更加入其中，並藏身在3米高的巨型「痛袋」(透明保護收納袋)裝置中。



四大人氣角色主題水晶車廂。（昂坪360圖片）

多啦A夢出現在水晶纜車的車身。（昂坪360圖片）

LABUBU出現在水晶纜車的車身。（昂坪360圖片）

滑嘟嘟出現在水晶纜車的車身。（昂坪360圖片）

KAWS & 芝麻街ELMO出現在水晶纜車的車身。（昂坪360圖片）

LABUBU、多啦A夢等即日起現身10架水晶纜車

昂坪360支持AllRightsReserved舉辦的年度盛事「維港海上大巡遊」，由即日起至11月2日舉辦預熱活動，LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，出現在10架主題水晶纜車的車身。

車廂內也有多啦A夢圖案。（昂坪360圖片）

車廂內也有LABUBU圖案。（昂坪360圖片）

車廂內也有滑嘟嘟圖案。（昂坪360圖片）

四大人氣角色主題水晶車廂。（昂坪360圖片）

多啦A夢抱着豆沙包造型的水泡

他們的造型與宣傳海報一致，其中多啦A夢抱着豆沙包造型的水泡，ELMO則躺在水泡上慢慢飄浮，滑嘟嘟穿梭於碧藍天空，LABUBU圍着冬甩水泡優哉悠哉。

昂坪市集9月29日起，將放置一座約4米高的海上巡遊大型主題裝置，其中一面展示TOLO元祖橡皮鴨，供粉絲們免費打卡。（昂坪360圖片）

昂坪市集9月29日起，將放置一座約4米高的海上巡遊大型主題裝置，其中一面展示多啦A夢，供粉絲們免費打卡。（昂坪360圖片）

昂坪市集9月29日起，將放置一座約4米高的海上巡遊大型主題裝置，其中一面展示LABUBU，供粉絲們免費打卡。（昂坪360圖片）

昂坪市集放置4米高大型主題裝置供打卡

為了向市民及旅客宣傳「維港海上大巡遊」，昂坪市集下周一（29日）起，將放置一座約4米高的海上巡遊大型主題裝置，以海中燈塔為主題，每一面分別展示可愛的多啦A夢、LABUBU及TOLO元祖橡皮鴨（Founding Duck），供粉絲們免費打卡。

TOLO元祖橡皮鴨9月29日起藏身在3米高的巨型「痛袋」裝置內。（昂坪360圖片）

元祖橡皮鴨藏身於3米高的巨型「痛袋」裝置

近年IP迷以「痛袋」收藏心愛的精品，TOLO元祖橡皮鴨則追上潮流，同樣由下周一起在昂坪市集菩提樹涼亭前，藏身於3米高的巨型「痛袋」裝置內，在一片透明幻彩波波中暢泳。

若市民或旅客希望留下珍貴回憶，可購買多啦A夢主題限定相框。（昂坪360圖片）

推多啦A夢主題限定相框留珍貴回憶

此外，若市民或旅客希望留下珍貴回憶，可購買多啦A夢主題限定相框，與同行親朋好友現場合照。

「維港海上大巡遊@昂坪360」預熱活動9月27日在昂坪市集舉行揭幕禮。（昂坪360圖片）

預熱活動今日在昂坪市集舉行揭幕禮，由昂坪360董事劉偉明及ARR創辦人林樹鑫共同宣布活動詳情，出席嘉賓包括文體旅局旅遊事務專員張馮泳萍、旅遊界立法會姚柏良議員、旅發局副總幹事葉貞德，以及旅議會主席譚光舜。

