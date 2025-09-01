安博小學工程未竣工　蔡若蓮：開學前有專家評估　確保學生安全

九月一日是全港中小學開學日，位於安達臣發展區的新校安博官立小學，校舍內外尚未竣工，教育局局長蔡若蓮出席大埔一間小學開學禮後表示，今個暑假經歷了數次惡劣天氣，故學校工程受到影響，當局在該校開學前已請專家評估，以確保學生與教職員的安全。另外，在「借殻辦學」方面，她重申會嚴肅懲處違規行為，當局將會設立名冊，以自願方式，讓大家能查閱到合法合規辦學的私立學校。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

位於安達臣道新發展區的安博官立小學，校舍內外尚有工程於開學日仍未完工。蔡若蓮說，很多時候學校的大型維修工程，都要在學校的長假期開展，今個暑假確實經歷了數次惡劣天氣，故工程會受到影響。據她所知，除安博官立小學外，亦有個別學校的大型工程因天氣影響而「差少少」完工；當局在安博官立小學開學前已請專家評估，確保學生與教職員的安全。

在「借殻辦學」方面，蔡若蓮表示，局方在得知事件並有足夠證據後，會立即行動，包括將學校的註冊取消；若懷疑涉及違規行為，會即時聯絡學校，要求學校解釋並提交報告。

她重申會嚴肅懲處違規行為，目前為止已處理有問題的學校，並會密切跟進有懷疑的學校。她續說，當局將會以自願方式設立名冊，讓大家能查閱到合法合規辦學的私立學校。

另外，蔡若蓮說，十分關注學童精神健康問題，當局嘗試用各種方法幫助同學，讓他們能在健康愉快的環境成長，包括大力與社會及學界合作，推廣「4Rs」精神健康約章，希望提醒學生多注意休息，多些放鬆，並建立良好的人際關等。她提到「沒有最好，只有更好」，在面對社會急劇的轉變，學生面對的精神健康問題愈趨複雜時，會繼續與不同持分者努力，提升學生與老師的精神健康。