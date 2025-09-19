施政報告｜蔡若蓮關注長期無執教老師質素　稱引證書制度非不信任

新一份《施政報告》附篇提到，政府擬修訂《教育條例》，引入執業證書制度並定期更新要求。教育局局長蔡若蓮今日（19日）表示，增設新制度並非不信任教師（distrusting teachers)，而是考慮到時代急速發展，教師需持續進修和與時並進，以回應社會期望。她表示，本港有16萬位註冊教師，當中有7萬人是執業，當局現已提供不少在職培訓，相信絕大部份在職老師符合要求，對他們影響輕微；至於長時間無執業的老師，若無更新知識技能，對學生和教育質素是不負責任。



政務司司長陳國基則舉例，如有註冊教師離開教育界十年，若果重返教師崗位，是否有機會脫節而需要進修，強調引入執業證書與教師註冊制度無關，「絕對不是為難老師，而是為了保持老師專業水平。」



新一份《施政報告》提到，引入執業證書制度並定期更新要求。（資料圖片）

在職老師符要求影響微 具體細節未透露

《施政報告2025》星期三（17日）出爐，政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡今日舉行記者會闡述政策詳情。

新一份《施政報告》提到，研究修訂《教育條例》，引入執業證書制度和定期更新要求，以「完善教師註冊機制」。蔡若蓮表示，留意到多數專業工種都有職業證書要求，而政府重視教師專業和操守，考慮到時代急速發展，認為教師需與時並進，保持專業水平，才能回應時代及社會期望。

她又表示，現時提供不少專業培訓給在職老師，亦設3年參加150小時持續專業發展活動指標，相信在職老師已符合要求。至於長時間無執業的老師，若無更新知識技能，對學生和教育質素是不負責任。至於措施細節，包括執業證書有效期，她稱需待條例準備好後才公布。

陳國基：絕對不是為難老師

陳國基同樣表示執業證書為確保教師專業水平，與註冊制度無關。他舉例一位持有註冊證的教師，如十年未有教書，突然重返教育界，會否有「脫節」情況，需要先作進修達到水平，而引入執業證書旨在確保教師團隊質素，強調非只針對長期無執業教師。他又舉例，部分教師註冊時或沒有人工智能知識要求，執業證書可使教師知識與時並進。他強調，「絕對不是為難老師，而是為了保持老師專業水平。」

問及現時有多少教師「雪藏牌」（即持有註冊證但現時並非教師），蔡若蓮表示，現時共有16萬註冊教師，有7萬人在教育界任教。蔡稱， 不少教師註冊證的持有者雖然未必執業，但或在其他崗位中輔助教育體系。她舉例，教育局不少職員，包括她自己都持有教師註冊證。

學界稱無諮詢 蔡若蓮稱立會曾討論「終身制」議題

另外，是次引入執業證書制沒有列入《施政報告》正文，而是刊在附篇。蔡若蓮表示，該行為是整體考慮，「最緊要帶到個Message（信息）出嚟」。陳國基補充，附篇是對報告正文的補充，同屬《施政報告》。

問及為何新增執業證書制前沒有諮詢業界，蔡若蓮解釋檢討教師註冊「終身制」並非新事，立法會曾多次提出有關議題，在引入條例前亦與教育業界多次商討。

目前大學取錄非本地生人數，相等於本地生人數的40％，施政報告提出將上限調高至50%。(夏家朗攝）

蔡：50%非本地生限額非目標 大學自行決定收生數目

新一份《施政報告》中亦提出，每所資助專上院校下學年（2026/27）起可取錄佔本地學額數目50%的非本地生。蔡若蓮表示50%非本地生學額是上限，不是目標，大學可根據自身能力決定學生取錄數目。問及50%是非本地生終極限額，未來會否提升，蔡表示會密切留意情況，需視乎宿舍配套、大學發展，以及建設「國際教育樞紐」的進度。

高中數理科推數字教育 料調整課程內容不改評估

就檢視高中數理科目的課程設置，推動數字教育，蔡若蓮表示，將綜合AI（人工智能）調整課程組織、架構及學習內容，讓學生可回應未來社會需要，甚至銜接大學課程，不會改變評估模式。