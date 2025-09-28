政府乙肝篩查資格出爐！1988年前出生無打疫苗　患者家屬或接觸者

新一份《施政報告》提到將推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查。醫務衞生局局長盧寵茂今天（28日）預告「慢病共治計劃」癌症篩查首階段推出乙肝篩查，針對1988年之前出生、沒有接受過相關疫苗注射的高風險人士，會包括家人帶乙肝病毒的人士或密切接觸者。早前預料乙肝篩查今年內推行。



乙肝篩查針對1988年之前出生 沒打疫苗人士

慢性乙型肝炎是香港常見疾病，亦是導致肝硬化、肝癌及病毒性肝炎相關死亡的主要成因。乙肝篩查其實早於去年《施政報告》提出，當時指要推行乙型肝炎篩查計劃，透過「慢病共治平台」為較高風險人士提供乙肝篩查及持續管理，減輕公立醫院負擔。

我們第一步針對的是家人有乙肝病毒，因為乙肝很多是家庭聚集，很多是母嬰感染，母親帶有病毒，生出來的兄弟姐妹很多都帶有病毒。 醫務衞生局局長盧寵茂

盧寵茂在電台節目上指，癌症是本港頭號殺手，每年有約1.5萬人因癌症離世。他表示，癌症越早發現治療效果越好，存活率亦越來越高，5年存活率由過往4成多，增加至接近6成。當局將推出乙肝篩查，針對1988年之前出生、沒有接受過相關疫苗注射的高風險人士。他說乙肝篩查需以風險為本，並非人人都去驗，否則是浪費資源。

以往見過很多病人他們都說全家人都有，甚至有些是兄弟姐妹，因為乙肝引發的肝硬化、肝癌去世。 醫務衞生局局長盧寵茂

急症室加費 盧寵茂：不會因經濟原因得不到合適治療

急症室收費從明年1月1日起，由現時180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。盧寵茂指，已放寬減免機制和增設收費上限，除了自費藥械外的所有收費項目，所有市民每人每年的收費上限為1萬元。他強調，市民不會因經濟原因而得不到合適治療。