颱風樺加沙｜湧浪毀將軍澳海濱海咖啡店 負責人：損失四、五百萬
撰文：洪戩昊
出版：更新：
超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港，將軍澳海濱再成了重災區。記者今日（28日）下午到場視察，雖然行人路已通行，但破壞痕跡隨處可見，有部份單車徑亦因滿佈泥濘而封閉。
一間向海的咖啡店正進行簡單清理。負責人蘇先生表示店舖嚴重進水，一度有小腿般高，令店舖有大量設施被浸壞，整個供電系統亦要重新安裝，預計裝修一個月後才可重新營業。未計停業間失去的營業額，起碼損失四、五百萬元。
破壞痕跡隨處可見 部份單車徑路段仍封閉
將軍澳海濱公園的破壞痕跡隨處可見，整排鐵欄被湧浪沖毀，設施東歪西倒，路上亦經常見到堆積的雜物及土堆。部份單車徑路段因滿佈泥濘而封閉，踏單車人士在某些路段需要騎上行人路。
帶小朋友到場踏單車的張小姐認為現場雖然有不少設施損毁，令踏單車人士在某些路段需要騎上行人路，但不會感到不安全。被問及會否感不便，她指：「都係幾日啫，要啲時間處理嘅。」
籃球場地上全是沙 波牛：個波唔使要啦
公園有個地勢較低的籃球場，一度變成水缸。籃球場今日已重新開放，有不少人打波。其中湯先生表示，雖然設施沒損壞，但地上全都是沙：「硬係覺得手感唔同咗。」其同行友人亦補充：「個波唔使要啦，太多沙。」
向海咖啡店一個月後才可重新營業 料起碼損失四、五百萬元
海邊的餐廳受災情況嚴重，全部也沒有營業。其中一間是咖啡店「Urban Coffee Roaster」，負責人蘇先生表示店舖嚴重進水，一度有小腿般高，令店舖有大量設施，如雪櫃、雪糕機及傢俬等被浸壞，整個供電系統亦要重新安裝，預計裝修一個月後才可重新營業。
他表示，未計停業間失去的營業額，起碼損失四、五百萬元。店舖開業5年間，沒有經歷2018年9月的超強颱風山竹，而今次是近年風災中受災情況最嚴重。