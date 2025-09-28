颱風樺加沙｜湧浪毀將軍澳海濱海咖啡店　負責人：損失四、五百萬

超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港，將軍澳海濱再成了重災區。記者今日（28日）下午到場視察，雖然行人路已通行，但破壞痕跡隨處可見，有部份單車徑亦因滿佈泥濘而封閉。



一間向海的咖啡店正進行簡單清理。負責人蘇先生表示店舖嚴重進水，一度有小腿般高，令店舖有大量設施被浸壞，整個供電系統亦要重新安裝，預計裝修一個月後才可重新營業。未計停業間失去的營業額，起碼損失四、五百萬元。



將軍澳海濱公園破壞痕跡隨處可見，連指示牌被湧浪沖倒。（洪戩昊攝）

將軍澳海濱公園有部份單車徑因滿佈泥濘而封閉。（洪戩昊攝）

將軍澳海濱公園整排鐵欄被湧浪沖毀。（洪戩昊攝）

將軍澳海濱公園單車徑指示牌在風暴中毀掉。（洪戩昊攝）

破壞痕跡隨處可見 部份單車徑路段仍封閉

將軍澳海濱公園的破壞痕跡隨處可見，整排鐵欄被湧浪沖毀，設施東歪西倒，路上亦經常見到堆積的雜物及土堆。部份單車徑路段因滿佈泥濘而封閉，踏單車人士在某些路段需要騎上行人路。

將軍澳海濱公園路上經常見到堆積的雜物。（洪戩昊攝）

將軍澳海濱公園單車徑有暫時堆積的土堆。（洪戩昊攝）

帶小朋友到場踏單車的張小姐認為現場雖然有不少設施損毁，令踏單車人士在某些路段需要騎上行人路，但不會感到不安全。被問及會否感不便，她指：「都係幾日啫，要啲時間處理嘅。」

9月24日風災前的將軍澳海濱市鎮公園。除了已啟用的新型籃球場，尚有正在興建的中間部分及快將完工的兒童遊樂場。（將軍澳April Wong提供圖片）

9月24日風災後的將軍澳海濱市鎮公園。新型籃球場及中間部份變成儲滿水的大水缸，興建中的兒童遊樂場變成廢墟。（將軍澳April Wong提供圖片）

籃球場地上全是沙 波牛：個波唔使要啦

公園有個地勢較低的籃球場，一度變成水缸。籃球場今日已重新開放，有不少人打波。其中湯先生表示，雖然設施沒損壞，但地上全都是沙：「硬係覺得手感唔同咗。」其同行友人亦補充：「個波唔使要啦，太多沙。」

籃球場今日已重新開放。（洪戩昊攝）

籃球場地上全都是沙。（洪戩昊攝）

向海咖啡店一個月後才可重新營業 料起碼損失四、五百萬元

海邊的餐廳受災情況嚴重，全部也沒有營業。其中一間是咖啡店「Urban Coffee Roaster」，負責人蘇先生表示店舖嚴重進水，一度有小腿般高，令店舖有大量設施，如雪櫃、雪糕機及傢俬等被浸壞，整個供電系統亦要重新安裝，預計裝修一個月後才可重新營業。

他表示，未計停業間失去的營業額，起碼損失四、五百萬元。店舖開業5年間，沒有經歷2018年9月的超強颱風山竹，而今次是近年風災中受災情況最嚴重。

咖啡店「Urban Coffee Roaster」在超強颱風樺加沙吹襲時，店舖嚴重進水。（蘇先生提供）

咖啡店「Urban Coffee Roaster」在水退後，設施及貨物散落一地。（蘇先生提供）

咖啡店「Urban Coffee Roaster」桌椅亦被湧浪弄致東歪西倒。（蘇先生提供）

咖啡店「Urban Coffee Roaster」正進行簡單清理。（洪戩昊攝）

咖啡店「Urban Coffee Roaster」。（洪戩昊攝）