颱風樺加沙｜石澳泳灘未重開　商戶感不解　指生意受損冀盡快重開

超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港過後，全港泳灘翌日關閉檢查清理，至今（28日)只有12個已重開，其中南區石澳泳灘至今仍封灘，今早於現場所見，沙灘位置滿佈膠樽、樹枝等垃圾。



石澳泳灘一帶的店舖主要在夏季做泳客生意，有商戶表示，對當局仍未解封沙灘做法感不解，「你話危險唔游得水我明，但係沙灘我唔理解點解唔開得！」他又指，關閉泳灘的做法影響生意，期望當局盡快完成清理工作。



石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘，沒有泳客下，店舖門可羅雀。（梁鵬威攝）

有市民及遊客如常到泳灘旁邊的燒烤場燒烤。（梁鵬威攝）

今早10時許，石澳泳灘外有放置告示牌，指「本泳灘受大浪影響暫時封閉，切勿在此進行水上活動」。泳灘正懸掛紅旗，出入口被膠帶封閉。

現場仍可見到受樺加沙破壞的痕跡，沙灘範圍滿佈垃圾，膠樽及樹枝等隨處可見；沙灘的沙粒亦見混有雜質。泳灘旁的燒烤場，有市民及遊客如常入內燒烤，該處未見受嚴重破壞。

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

士多負責人：很多遊客來到才知封灘失望而回

「同樂沙灘士多」負責人葉先生表示，是次樺加沙襲港造成的破壞，較2018年的颱風山竹低，指山竹襲港時整片沙灘均被海水淹沒。他又指，樺加沙襲港期間店舖未有出現水浸，亦未有貨物損毀。

至於泳灘仍然關閉，葉先生不以為然，「你話危險唔游得水我明，但係沙灘我唔理解點解唔開得，你話有電線，你可以熄咗電啫，咁但係垃圾你話係咪真係咁難清理呢？」他提到很多遊客來到後，才得知沙灘不開放，大感失望。

「同樂沙灘士多」負責人葉先生期望當局盡快完成清理工作，開放泳灘。（梁鵬威攝）

葉先生：受北上潮影響 今年生意「特別差咗」

葉先生指，受到北上潮影響，今年的生意「特別差咗」，現時沙灘不開放，每天光顧的客人更是寥寥可數。他透露，店舖原於早上9時開門營業，現已改至早上11時，「𠵱家開同啲街坊打個招呼咋嘛，都冇人㗎！」他期望當局盡快完成清理工作，開放泳灘。

士多「梁家園」負責人梁先生認為，樺加沙的破壞力較山竹低。（梁鵬威攝）

另一士多負責人：沙灘多污糟嘢 唔開好過開啦

士多「梁家園」負責人梁先生同樣認為，樺加沙的破壞力較山竹低，未有對店舖造成破壞。不過對於泳灘仍未開放，他指「咁多個啲污糟嘢…… 唔開好過開啦」，認為清理工作需時，「唔係話即刻做得到。」

康文署已重開12個刊憲泳灘開放

康文署今日公布，中灣泳灘已經重新開放，連同11個已經重開的刊憲泳灘（包括南灣泳灘、麗都灣泳灘、近水灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘、加多利灣泳灘、釣魚灣泳灘、更生灣泳灘、汀九灣泳灘、大埔龍尾泳灘和貝澳泳灘），共有12個刊憲泳灘開放。

