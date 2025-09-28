颱風樺加沙｜石澳泳灘仍未重開　遊樂場倒下樹幹壓毀恐龍頭裝置

超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港過後，全港泳灘翌日關閉檢查清理，至今（28日)只有12個已重開，其中南區石澳泳灘至今仍封灘。今日所見，今次泳灘受到的破壞低於2018年9月超強颱風山竹，沙灘上堆滿垃圾，不少在山竹後重新種植的樹木被吹倒或連根拔起，燒烤場旁的小型遊樂場再次嚴重受損，瀡滑梯消失，倒下的松樹樹幹壓着埋在沙下的恐龍頭裝置。



有數十人今日響應團體網上號召，到沙灘清理垃圾。由於泳灘尚未解封，未幾有康文署職員來到清場，指有關活動未獲署方批准；到場清理人士要立即離開，稱感到可惜。



石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上有倒下的樹幹，以及滿地垃圾雜物。（梁鵬威攝）

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

直擊沙灘變成垃圾場：海上垃圾和雜物湧到泳灘

石澳泳灘仍然封閉，外有放置告示牌指「本泳灘受大浪影響暫時封閉，切勿在此進行水上活動」，泳灘正懸掛紅旗，出入口被膠帶封閉。

石澳泳灘面向東南，在超強颱風吹襲樺加沙時，東南風將湧浪推到岸上，連帶漂浮在海上垃圾和雜物也湧到泳灘上。今早於石澳泳灘現場所見，沙灘變成垃圾場，應有盡有，樹木、樹枝、木板外，更多的是塑膠廢物，包括膠桶、膠樽、浮波、發泡膠、模型膠飛機，此外尚有漁網。

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，近燒烤場的小型遊樂場有松樹被吹倒，壓着原瀡滑梯位置。9月28日所見，瀡滑梯完全不見，樹幹壓着恐龍頭裝置。（梁鵬威攝）

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，近燒烤場的小型遊樂場有松樹被吹倒，壓着原瀡滑梯位置。9月28日所見，瀡滑梯完全不見，樹幹壓着恐龍頭裝置。（梁鵬威攝）

瀡滑梯完全不見了 樹幹壓着恐龍頭裝置

近燒烤場的小型遊樂場受損嚴重，在2018年9月超強颱風山竹吹襲後新安裝的瀡滑梯完全不見了，有松樹被吹倒，樹幹壓着原瀡滑梯位置的恐龍頭裝置。

石澳泳灘近燒烤場的小型遊樂場，恐龍頭之上原有一個瀡滑梯供小童玩樂。（資料圖片）

今日有數十人響應團體網上號召，到沙灘清理垃圾及雜物，不過康文署職員指有關活動未獲署方批准，要求他們立即離開。

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

響應淨灘行動 未幾便被康文署職員要求離開

居港英國人Jim今早來到石澳泳灘，參與團體舉的淨灘行動，未幾便被康文署職員要求離開。沙灘在颱風過後佈滿垃圾，他認為不准公眾入內的做法合理，但稱仍希望能幫忙清理海灘，「我不清楚規則，但可惜我們今天無法做更多（I am not sure of the rules and regulations really but it’s a shame that we can’t do more today）」。

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，至9月28日仍閉灘。現場所見，沙灘上滿地垃圾雜物，有團體自發義工到場清理。（梁鵬威攝）

康文署今日公布，中灣泳灘已經重新開放，連同11個已經重開的刊憲泳灘（包括南灣泳灘、麗都灣泳灘、近水灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘、加多利灣泳灘、釣魚灣泳灘、更生灣泳灘、汀九灣泳灘、大埔龍尾泳灘和貝澳泳灘），共有12個刊憲泳灘開放。

石澳泳灘在9月24日期間受到超強颱風樺加沙吹襲，9月28日所見，救生瞭望塔未如2018年山竹吹襲後受到嚴重破壞。（梁鵬威攝）

不過相比起2018年超強颱風山竹吹襲後，石澳泳灘滿目瘡痍，其中一個救生瞭望台受到嚴重破壞，逾半年仍未修復好。

▼2018年 超強颱風山竹吹襲後的石澳及石澳泳灘▼



