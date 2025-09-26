戚繼光艦、沂蒙山艦訪港｜9.30至10.3設禁飛區　禁無人機風箏進入

解放軍駐港部隊公布，解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將於9月底執行遠海實習任務，其間赴香港組織艦艇開放活動。民航處提醒市民，9月30日至10月3日期間，藍塘海峽、維多利亞港以及昂船洲一帶將設立臨時限制飛行區，限制所有航空器進入，包括飛機、直升機和小型無人機，同時限制其他各類型的飛行活動。



戚繼光艦將於月底訪港。（網上圖片）

沂蒙山艦將於月底訪港。（新華社）

民航處指，為配合特別活動，民航處將在藍塘海峽、維多利亞港以及昂船洲一帶設立臨時限制飛行區，生效時間為9月30日至10月3日的部份時段。除政府飛行服務隊航機外，所有航空器均不得進入有關範圍。臨時限制飛行區亦限制所有其他類型的飛行活動，例如放飛模型飛機、飄放風箏，及放飛繫留氣球或大量氣球等。

9月30日上午6時至10時30分，藍塘海峽、維多利亞港以及昂船洲會設立臨時限制飛行區。（政府新聞處圖片）

9月30日上午8時至10月3日中午12時，昂船洲對出水域將設立臨時限制飛行區。（政府新聞處圖片）

10月3日上午8時10分至下午1時50分，藍塘海峽、維多利亞港以及昂船洲會設立臨時限制飛行區。（政府新聞處圖片）

其中，戚繼光艦、沂蒙山艦進港及離港時，即9月30日上午6時至10時30分、10月3日上午8時10分至下午1時50分，藍塘海峽、維多利亞港以及昂船洲會設立臨時限制飛行區。

至於兩艦停泊在昂船洲期間，即9月30日上午8時至10月3日中午12時，昂船洲對出水域將設立臨時限制飛行區。