林卓廷涉擾亂立法會　陳恒鑌指林貼近石禮謙說話　憑常識指屬滋擾

前立法會議員林卓廷涉在2019年《逃犯條例》法案委員會上騷擾建制派議員一案今（29日）在西九龍法院續審。立法會議員陳恒鑌被傳召作供，他稱當日見林在石禮謙議員身後不斷說話，他雖聽不到林在說甚麼，認為可能滋擾到石，辯方質疑陳的說法屬揣測，陳回應說：「常識嚟。」



被告林卓廷（48歲）被控2項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指朱凱廸、范國威、林卓廷、郭家麒及區諾軒5人於2019年5月11日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。

陳恒鑌稱當日見林卓廷在石禮謙身邊說法，雖然他聽不到林說甚麼，但憑常識認為林在滋擾石。(陳曉欣攝)

陳恒鑌稱2019年5月11日，他們一眾建制派議員有護送老人家石禮謙到會議室。（梁鵬威攝）

當日立法會，民主派與建制派議員曾有衝突。（李澤彤攝）

當日立法會的情形。（李澤彤攝）

兩次未能選出主席換成石禮謙當主席

立法會議員陳恒鑌供稱，他自2012年擔任立法會議員，案發時他時《逃犯條例》法案委員會委員。委員會原本由最資深的委員會議員涂謹申主持，但經歷2次會議仍未能選出主席，後來內務委員會根據議事規則換走涂，改由石禮謙主持，並定於5月11日開會。

建制派護送老人家的石到會議室

陳憶述，當日他於建制派議員在立法會搭𨋢護送老人家石禮謙去會議室開會，沿途遇到泛民議員阻撓，包括黃之鋒及議員助理。有議員在前面擋住去路，還有人「瞓喺地下」，希望阻止建制派開會選主席。

稱遭范國威㧬至甩眼鏡

陳憑影片截圖確認，范國威不斷向前㧬，令陳一度跌倒和甩掉眼鏡。他們成功進入會議室後，涂謹申及郭榮鏗已經在主席台就座。陳稱，他站在石左面，林不斷在石身後說話，因此認為林可能在滋擾石，又稱：「無理由哄埋去不斷講嘢。」

稱被范壓至左肩痛要看跌打

陳稱當時太嘈，聽不到林在說甚麼。陳其後被范一下子爬上膊頭壓住，陳感到頸和膊頭很痛，之後范跌倒在地，陳行開了。陳表示，他事後到瑪麗醫院就醫，被驗出左肩有觸痛，他也曾和看跌打。

憑常識認為林是滋擾

代表林的黃錦娟大律師盤問時指，陳不知道林當時與石說了甚麼，說林滋擾只是其揣測。陳不同意，稱：「常識嚟。」因為當有人在旁邊不斷說話難以集中精神開會，惟承認不知道石是否覺得林滋擾。

辯方質疑現場聽不到石的聲音

黃續指，林「哄埋去」是否有理由，陳不會知道。陳稱當時很多人靠近不到石，只有林可以。林卓廷聞言發笑。黃指出，片段顯示石的收音斷斷續續，現場需要靠近石才可以聽到石說甚麼。陳不同意，指石：「好大聲，嗌嘅。」

控方為高級檢控官勞泳珊，林則由黃錦娟、郭雅媛及管致行大律師代表。

案件編號：ESCC 2514/2019