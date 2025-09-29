男子涉稱要令雙性戀女童變直　向她教授性教育　包括口交及摩私處

男子涉得知其居女友的11歲侄女是雙性戀者後，聲稱要教她性教育，以令她變回異性戀，惟其教育方式疑包括：要女童為他口交，用下體摩女童私處，摸女童的胸及大腿等。女童兩年後才告知社工揭發事件。男子否認指控，更稱當時其女友懷孕，家中亦有小孩。案件今(29日)在區域法院開審，上播放女童的錄影會面，她自稱雙性戀者，但被告卻稱這：「好有問題。」又稱可令她再鍾意男仔。



被告CTL，46歲。他被控於2022年6至7月，6次非禮X。

被告CTL在區域法院否認6項非禮罪。(黃浩謙攝)

X讀小六時曾到被告家暫住

控方案情指，X案發11歲，就讀小六年級，被告是X姑姐的同居男友。她於2022年4月，到姑姐和被告的元朗住所暫住。X回家後開始常和被告講電話。

由於X向母親稱在學校被同學欺負，母親應X要求，讓X周未到被告與姑姐家留宿。其後，被告跟X母稱，X指其班主任對她有身體接觸，X因此停學，並在被告家住，並與表兄弟姊妹同房。

被告稱要協助X變回異性戀

首次性侵事發於同年6月，被告稱要向X教授性知織。他在其子女入睡後，在客廳和和穿著睡裙的X談話，講及老師事件。被告又稱X母不會再喜歡X，她亦可能被同學嘲笑及被班主任責駡。此外，X是雙性戀，被告指雙性戀是個嚴重問題，他要協助X變回異性戀。

被告稱X的姑姐也同意他作性教育

被告又指，X姑姐也支持他對X進行性教育，若X拒絕，他便不會再照顧X，X因此同意。被告當時在廚房內，從後拉下X的內褲，用手指碰觸她的私處逾5分鐘，令X感到疼痛。其後，被告摸X的胸，至X表示要上廁所，被告才停手。被告又在單位內，脫下褲子要X替他口交。

以不幫X解決老師事件作要脅

此外，被告又叫X母在附近租下一單位，於2022年7月11日，被告帶X到該單位清潔。期間，被告把X推倒在床上，要X吻他的咀。X拒絶後，被告便表示X在老師案件中說謊，如果X不吻他，他便不會幫助她解決事件，X因此屈服。被告之後脫下褲子，並掀起X的裙，拉下她的内褲，以自己的下體摩擦X的私處。此外，被告亦摸X 的胸。約10多分鐘後，被告停下並到洗手間拿取一些紙巾。

曾在車摸X的大腿和胸

控方指，被告曾開車載X到學校，及接X的表弟妹放學。被告把車停泊在學校附近時，曾摸X的大腿和胸。最後一次性侵時，X正收拾行李。被告問X是否害怕他，又著她不要離開，然後吻了 X 的咀約1分鐘。

被告否認曾非禮X並指家中有小孩

X於7月17日，搬回和家人同住，並於2024年1月，X向社工透露遭被告性侵犯，社工遂報警。被告於同月底被捕，在警誡下稱：「我無嘢講。」他在錄影會面中否認曾非禮X，指女友（即X姑姐）當時懷孕，家中亦有小孩。

指被告稱教性教育讓她可保護自己

庭上播放X的錄影會面，她指「姑丈」向她教授性教育，指「大過可以保護自己。」X回應她是雙性戀者，喜歡女生，被告則指「好有問題」又稱可令她再鍾意男仔。她又稱被告用下體摩擦她的私處時，感覺好像被牙籤狀物膿「拮」。

X稱2024年曾有幻聽及幻覺

X作供時稱，她2024年時曾出現幻聽和幻覺，並成日想起，姑丈（被告）對她做過的事，聽到被告的聲音在罵她。此外，X亦聽到自己的聲音。在幻覺方面，X稱會見到黑影。但現時已沒有幻聽和幻覺。她又指，被告曾稱其工作和賭博相關，需晚上工作。

案件編號：DCCC 1111/2024