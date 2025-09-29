流感｜13歲少女患甲流併發腦病變及休克　屯門醫院留醫情況嚴重

衞生署衞生防護中心今（29日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的13歲少女。她於本月27日出現發燒嘔吐等症狀，到屯門醫院急症室求醫後發現確診甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及休克。她目前在該院兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



中心總監徐樂堅指，從9月開學到昨日（28日），共有207宗學校的爆發個案，包括8宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中6人過往的健康狀況良好。他呼籲學童盡快接種疫苗。



患者無打流感疫苗 家居接觸者暫時沒有病徵

中心指，該名少女沒有接種2024/25季度流感疫苗，她在昨日（27日）開始出現發燒、咳嗽和嘔吐，昨日到屯門醫院急症室求醫。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及休克。她目前仍然在該院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

中心指，她的家居接觸者暫時沒有病徵。她就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。

夏季流感季節 暫錄8宗兒童流感嚴重個案

中心總監徐樂堅指，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至9月28日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有207宗，包括21宗幼稚園／幼兒中心個案、112宗小學個案及74宗中學個案。此外，由開學至今，已錄得8宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中六人過往的健康狀況良好。

徐樂堅指，2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開，今年所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」。他指，全港有99%，即約2300間將會舉行流感疫苗學校外展活動，他呼籲學校學校盡快安排外展活動，家長亦應盡快帶血統接種疫苗。

