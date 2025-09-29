縮班殺校｜教育局：本學年公營學校共減6班中一　增9班小一

新學年開始了一個月，教育局本月15日到各官立及津貼中學和小學數人頭，今日（29日）發信通知需調整本學年（2025/26學年）班級結構及教職員編制的通知學校通知。局方表示，相比之前發出開班信內所批核的班數總和，公營小學一共需增加9班小一，而公營中學則一共需減少6班。



教育局指，相對於本年3月和5月向公營小學和中學發出的2025/26開班信內所批核的班數總和，小學一共增加9班小，而中學一共減少6班中一。（資料圖片）

教育局指，為確定公營學校於2025/26學年核准開辦的班級數目，當局本月15日起透過電子系統收集學生資料，並到個別學校實地點算，核實實際在學人數，今發信通知所有須調整其2025/26學年班級結構及教職員編制的學校。

教育局指，經點算在學學生人數後，相對本年3月和5月分別發出的2025/26學年開班信內所批核的班數總和，公營小學一共增加9班小一；而公營中學一共減少6班中一。

教育局表示，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇，以及移入或移出本港的學童人口。因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2025/26學年完結。

教育局在今年5月曾向全港公立中學發通告，宣布調高中學「開班線」，25/26學年起，中一開班數目準則，將由每班25人，增至每班27人；由26/27學年起，進一步調整至每班29人。有教育界人士擔憂，相關措施會加劇中學殺校潮。

教育局今表示，因應香港學生人口結構性下降，政府在規劃教育的未來發展時，考慮學生的福祉，並以「軟著陸」為目標，檢視政策及公共資源運用的效能，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，公共資源得以善用。

當局表示，會繼續密切留意學生人口的變化並與業界保持緊密溝通，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。