IVE學生欠學費$70被撤銷學籍　據悉一直無回覆學校　校方適切跟進

職業訓練局（VTC）旗下香港專業教育學院（IVE）一名學生一星期前在社交媒體上載被校方撤銷學籍通知，指原因是欠交70元學費。職訓局表示，學院早前已主動聯絡相關學生及作適切跟進，並指IVE設有既定機制處理學生的學費及其他收費相關事宜，會按程序通知學生繳費安排，以及因應學生的情況提供跟進及支援。



據了解，校方多次發電郵予有關學生提醒其欠交費用，也有透過電話聯絡對方，但未有收到回覆，因此被學校系統自動撤銷學籍。



一名IVE學生在一周前在社交平台上載一張相信是電郵截圖，指自己因欠交70元學費被撤銷學籍。（Threads截圖）

一名IVE學生在社交平台上載一張相信是電郵截圖，標題為「因未清繳欠款而取消學籍」。內容指根據學院紀錄，該學生截至9月22日尚欠學費70元，由於仍未清繳相關欠款，其學籍已於9月1日被撤銷。

職訓局表示，學院早前已主動聯絡相關學生及作適切跟進。（資料圖片）

職訓局：IVE有既定機制處理學生學費事宜

職訓局回應指，IVE設有既定機制處理學生的學費及其他收費相關事宜，會按程序通知學生繳費安排，以及因應學生的情況提供跟進及支援。就此個案，學院早前已主動聯絡相關學生及作適切跟進；鑑於涉及學生個人情況，相關詳情不便透露。

校方重申，學院一向重視學生的學習需要，積極跟進學生事務，並為有需要的學生提供支援。