VTC「玩轉技能」嘉年華2025　與眾同樂體驗職專技能連結衣食住行

職業訓練局（VTC）將於10月26日（星期日）在西九文化區大草坪舉辦戶外職業專才技能嘉年華，當日有超過40項表演及攤位活動，讓大眾體驗職專技能如何融入「衣、食、住、行」，活動免費入場，更可換領香港舊屋邨風貌等主題的豐富禮品。



設四大主題區

嘉年華將劃分成四大主題區，包括「文藝作坊」、「美味研究所」、「悠閒角落」和「行走探索」 ，屆時VTC的師生將運用各學科的專業技能呈獻表演，職訓局名下音樂品牌「V Music」 的歌手亦會獻唱多首原創歌曲及個人派台作品。

IVE 商業學科的「全景影像體驗區」讓參加者化身廣告模特兒，配合現場的多種道具,拍攝有趣的360 度全景效果影片。（圖片由VTC提供）

此外，同場有專業模特兒及表演者將於時裝及形象設計匯演，演繹50多套香港知專設計學院（HKDI）、香港高等教育科技學院（THEi 高科院）及青年學院學生的服裝設計作品。香港資訊科技學院（HKIIT）師生則以大型戶外光影匯演，揉合燈光及煙火，照亮西九。

時裝及形象設計匯演將展示50多套VTC 學生的優秀服裝設計作品，表演結合時尚、舞蹈、燈光與音樂，為觀眾帶來目不暇給的視聽驚喜。（圖片由VTC提供）

造型設計到街頭小食 STEAM互動元素

如對造型設計有興趣，可到「韓流化妝工作坊」，讓HKDI 學生為你打造韓式妝容；以及「奇幻盛會：面部或手部彩繪」，讓青年學院的學生增添獨特彩繪圖案，融入嘉年華氣氛。場內亦有酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）的攤位美食，可品嚐「萬聖節雞蛋仔」及「DIY 香滑奶茶」。

嘉年華有多個寓教於樂的活動，如IVE工程學科提供的「無人機樓宇勘察」活動，和HKIIT 的「AI照相館」，讓大眾了解不同行業在科技上的應用。

享受人寵同樂 歡迎攜同寵物出席

此外，場內有「寵物放鬆按摩體驗坊」及「寵物遊樂區」，歡迎大眾帶同家中寵物一起出席，不但有專業導師教授寵物按摩技巧，更能學到狗隻訓練與急救技巧。