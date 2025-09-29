李麗珊母校長洲官立中學中一僅得一班　跌入殺校網　創校逾百年

教育局本月15日到各官立及津貼中學和小學數人頭，今日（29日）發信通知需調整本學年班級結構及教職員編制的學校。其中，於1908年創立、「風之后」李麗珊母校長洲官立中學，於本學年的核准中一班級數目僅為一班，跌入「殺校網」。該校的後續發展將取決學校會否申請發展方案，以及所申請的發展方案是否獲批。



教育局表示，局方作為官校的辦學團體，在審慎考慮各方面的因素後，會訂定個別官校的長遠發展方案，例如有序地逐步停辦長期收生不足的學校、將位處有較多剩餘學位地區的學校合併或重置到學位需求較殷切的地區或預計有較大學位需求的新發展區，並會適時作出公布。



長洲官立中學。（《中學概覽》圖片）

校方需選擇發展計劃 官校基本上無選擇

根據教育局公布，中學如在9月「點人頭」後，中一至中三級的實際在學人數下調至不足每級兩班，校方需要選擇申請發展方案，確保學生在升讀高中級別時，能獲提供「寬廣而均衡」的高中課程，和豐富的群體學習機會。

「翻生」方案包括「與其他學校合併」、「與大專院校、職業專才（職專）機構在高中協辦多元化教育課程」、「以私立模式辦學」和「停止營辦全部或部分級別」等。不過作為官校，基本上無得選擇。

如學校於2024/25學年的核准中一班級數目為兩班，但於2025/26學年的核准班級數目為一班，而其申請的學校發展方案獲得批准，該校將能以兩班為上限參加2026年度的中一派位。

教育局局長蔡若蓮（中排右五）曾到學校為中共抗戰遺址主持揭幕儀式。（學校網頁圖片）

教育局：審慎考慮訂定個別官校的長遠發展方案

長洲官立中學於2024/25學年的核准中一班級數目為兩班，於2025/26學年的核准中一班級數目為一班，因此跌入殺校網。教育局表示，該校的後續發展將取決學校會否申請發展方案，以及所申請的發展方案是否獲批。

局方作為官校的辦學團體，在審慎考慮各方面的因素後，會訂定個別官校的長遠發展方案，例如有序地逐步停辦長期收生不足的學校、將位處有較多剩餘學位地區的學校合併或重置到學位需求較殷切的地區或預計有較大學位需求的新發展區，並會適時作出公布。

現時長洲唯一中學 李麗珊母校

長洲官立中學為島上唯一中學，於1908年創立，原為長洲官立學校，在1961年轉制為五年制文法中學，易名為長洲官立中學。校長包括「風之后」李麗珊、前電視廣播有限公司行政主席梁乃鵬、前香港立法局議員文世昌等。

根據《中學概覽》資料，該校在2024/25學年中一至中六各級都有兩班，有32名教師。如學校救校方案未獲過，須於三年後停辦，現有初中學生屆時需要轉校讀高中。由於長洲有渡輪往港島，不少學生升中都會到港島中學就讀。校內教師由於是公務員，在停辦後會被調往其他官立學校任教，影響較小。

「風之后」李麗珊為長洲官立中學校友。（Getty Images）

另外，除早前已通知於2025/26學年有兩所資助小學——黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校未能獲批開辦資助小一班級外，並沒有其他公營小學不獲派資助小一班級。