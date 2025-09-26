調查：小六快樂指數跌　殺校潮有影響　年級愈高活著價值感愈低

本港學童精神健康問題長期備受關注，本地三間大學合作舉行「香港學童快樂及生命教育指數調查」，訪問3,734名學童及116名教師，結果顯示，本港學童的快樂指數輕微上升1.55%，不過，「活在世上有價值」的認同感方面，小四、小六及中四的人生價值都錄得下跌，生命教育指數及校園幸福感同樣錄得跌幅。嶺大STEAM教育及研究中心教授何濼生表示，小六學生面對升中壓力，近年學校面對縮班殺校問題，學生能否入讀好中學影響招生，校方會將壓力轉嫁到學生，反映殺校潮蔓延對學童造成難以抗拒的壓力。



本地三間大學合作進行「香港學童快樂及生命教育指數調查」，顯示在校園方面「活在世上有價值」，小四、小六及中四的人生價值都錄得下跌。（資料圖片/倪清江攝)

「香港學童快樂及生命教育指數調查」由嶺大STEAM教育及研究中心、中大醫學院兒科學系、港大臨床醫學院兒童及青少年科學系，及香港兒科醫學會合作，共訪問了3,734名學童，包括10間小學共1,752名學童，及8間中學共1,982名學生；亦訪問了116名教師，62名來自8間小學，54名來自7間中學。

小六生快樂指數、幸福感多方面下跌

與2024年相比，本港學童的快樂指數輕微上升1.55%，由6.75分上升至6.85分（10分為滿分）。不過，小六學生的快樂指數、人生價值、生命教育指數及校園幸福感均錄得下跌，其中，人生價值部分更由7.11分下跌至7.02分，為近3年最低分。其他年級則有所上升。

嶺大STEAM教育及研究中心教授何濼生表示，小六學生面對升中壓力，能否升讀較好中學的結果會影響學校招生以至殺校，校方的壓力會轉嫁到學生，反映殺校潮蔓延對學童造成難以抗拒的壓力。

調查亦發現，學童的快樂指數會隨年級上升而總體降低，對「活在世上很有價值」認同感愈低。何濼生認為是全球普遍現象，因年輕人進入青春期後會有很多煩惱，同家人的關係也會變得較緊張。

調查結果另指，「沒有受到欺凌」的指數微升0.9%，而小六學生的校園欺凌情況較為嚴重，僅得3.52分，亦為近3年最低分，跌幅達6.17%；他們受到肢體及語言欺凌的比例，分別為25.4%及28.7%。