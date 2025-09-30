美販運人口報告︱港府反對列二級監察名單　斥評論毫無事實根據

港府周二（30日）發聲明稱，強烈不滿和堅決反對美國國務院《2025年美國販運人口報告》中關於香港毫無事實根據的評論，強調販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。報告將香港評為第二級別（監察名單）是極不公平和欠缺事實支持，無非是為了詆譭抹黑香港的聲譽。



一直積極主動和全方位打擊販運人口

港府發言人強調，政府一直以積極主動和全方位的方式打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強保障在港外傭方面投入了大量資源。

其中，2024年對所有相關部門接觸到、且較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭、輸入勞工和其他懷疑受害人，進行了11,300次初步識別審核，較上一年增加3%，並識別8名受害者，當中7名為牽涉於東南亞國家求職騙案的香港居民。當局迅速採取行動，協助居民安全回港，識別他們為販運人口受害人，積極調查案件，起訴涉案人士。

對於報告中有關香港缺乏單一販運人口法例的不實評論，發言人稱，港府現行的法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，提供一套全面的保障，與其他設有單一販運人口法例的司法管轄區相比並無不足。

香港執法部門在調查和執法方面也一直保持警惕。警方2024年繼續大力打擊包括賣淫在內的色情活動，一共進行了102次掃黃行動，較2023年增加46%，有254人因經營賣淫場所罪或與賣淫相關的罪行而被捕。就涉及受害人被誘騙至東南亞國家，並被禁錮從事非法工作的求職騙案，兩名於2022年被捕的人士，再於2024年11月因串謀詐騙被定罪，分別被判56個月和36個月監禁刑期。

去年拘41名涉虐待或性侵的外傭僱主

在保障外傭方面，警方於2024年拘捕了41名涉及虐待或性侵犯的外傭僱主。另外，有71名外傭僱主因協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控，而38名僱主已被定罪。此外，勞工處對為外傭提供就業服務的職業介紹所，進行合共超過1,600次例行及突擊巡查。同年，有6間因無牌經營或企圖濫收佣金而被定罪，另有3間因違反《僱傭條例》或未能遵守《實務守則》而被撤銷或拒絕續發牌照。