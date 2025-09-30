何伯認向途人噴殺蟲水　求情透露妻走積蓄亦被攞晒　現要住老人院

因子女爭產風波而成為話題人物的何伯，今年5月與何太在屯門站疑與一名婦人口角後，涉用殺蟲水噴射該婦人。何伯今（30日）於屯門裁判法院認罪，案情指何伯被鬧「過街老鼠」，警誡下稱他只是「噴蚊」。辯方求情時透露，何伯已與妻子分開，積蓄又遭子女「攞拪」，他現要住老人院，已得到教訓，冀法庭判罰款。署理主任裁判官鄧少雄先為被告索取感化報告，押後至10月21日判刑。



被告何煊（77歲，退休人士），被控於2025年5月25日，在香港新界屯門兆康路港鐵兆康站大堂D出口，襲擊女子X。

何伯何煊在屯門法院認向女途人噴殺蟲水候判。(陳曉欣攝)

何伯何煊與年輕何太上電視後成為城中熱話。（影片截圖）

事發當日何伯在港鐵站用殺蟲水噴女途人

何伯何太在港鐵兆康站內與人爭執。（網上片段截圖）

何伯稱自今年5月起，會帶備殺蟲水外出作自衛，拿出一樽殺蟲水向片主噴射。（網上片段截圖）

何伯拿出一樽殺蟲水向片主噴射，何太在旁拍攝情況。（網上片段截圖）

與年輕太太上電視後被人指指點點

何伯認罪後，其代表律師求情指，何伯60年代從內地來港定居，從事木材建築工程。他與首任妻子離婚後娶了一名年輕太太和上了電視節目後，經常被陌生人指指點點和講閑話。本次事件中，事主無故鬧何伯夫婦過街老鼠，及用手機拍他們，何伯一時火起才犯案。

已與妻分開積蓄亦遭子女攞晒

辯方續指，何伯現時已與妻子分開，他的積蓄被兒女「攞晒」，目前住在老人院靠綜援維生。他下周須進行小腸氣手術，手指亦因事折斷未癒。他對事件深感後悔，已得到教訓，不會再犯事，冀法庭判處罰款。

署理主任裁判官鄧少雄先為被告索取感化報告，強調仍保留判監選項。

聽到過街老鼠向X噴滅蟲噴霧

案情指，事發在下午3時許，何伯在兆康站遇到女事主X及其兒子，母子與何伯互不相識。雙方其後發生爭執，何伯聽到X說他「過街老鼠」，遂用滅蟲噴霧噴向她。X送院治療，右前臂有紅腫和紅疹。

認帶殺蟲水外出自衛

何伯被捕後稱他只是「噴蚊」，後於錄影會面承認一時衝動犯案，並指自己擔心被騷擾，自今年5月起攜帶殺蟲水外出自衛。

案件編號：TMCC 1347/2025