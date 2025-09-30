進口貓狗檢疫今起接受內地所有地區獸醫簽發證書　檢疫縮至30天

漁護署今年6月更新內地進口貓狗的檢疫安排，將內地納入第三A組別國家/地區，首階段接受由深圳海關內地官方獸醫簽發動物衞生證書，如符合檢疫規定，貓狗抵港後的檢疫期將縮減至30日。署方今日（30日）公布新安排，鑑於貓狗進口新檢疫措施順利實施，現已擴至接受由內地所有地區海關官方獸醫簽發的動物衞生證書。



漁護署更新內地進口貓狗的檢疫安排，擴至接受由內地所有地區海關官方獸醫簽發的動物衞生證書。（資料圖片／夏家朗攝）

現接受內地所有地區海關官方獸醫簽發的動物衞生證書

漁護署表示，內地自今年6月3日起已被納入第三A組別，並在首階段由深圳海關內地官方獸醫簽發動物衞生證書。

署方表示，鑑於貓狗進口新檢疫措施順利實施，為進一步便利內地貓狗來港，漁護署現接受由內地所有地區海關官方獸醫簽發的相關動物衞生證書，內地進口的貓狗可透過香港國際機場（以列艙貨物形式）及經指定陸路口岸管制站運輸入境。

抵港後檢疫期減至30天

署方指，由內地進口的貓狗只要符合第三A組別的所有規定，抵港後檢疫期由120天縮減至30天。相關檢疫規定包括動物須植入合規的微型晶片、持有有效的狂犬病及指定傳染病防疫注射證明書、在離境前不少於90天且不多於一年內抽取血液樣本、在漁護署認可的化驗所進行狂犬病抗體滴度檢測並獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書。

海關今年9月檢獲非法進口貓狗。（資料圖片／海關提供）

漁護署：適時優化進口貓狗檢疫要求

漁護署指會繼續密切留意世界動物衞生組織公布的動物疫病最新資訊，並根據運作經驗、風險評估等因素，適時優化進口貓狗的檢疫要求。有關從內地進口貓狗檢疫安排及申請程序詳情，包括檢疫設施預留方法，已詳載於漁護署網頁。至於內地簽發動物衞生證書的詳細要求，可向內地當局查詢。