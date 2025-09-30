長洲官立中學面臨殺校　家長心急：女兒因出市區太遠搬回長洲讀書

「風之后」李麗珊母校、有過百年歷史的長洲官立中學跌入殺校網，學校未來取決於會否申請「與其他學校合併」、「以私立模式辦學」等發展方案，以及方案是否獲批。



該校一位家長指，其就讀中三的女兒原本在市區讀書，其後因距離實在太遠而轉回長洲讀書，豈料現在學校又面臨殺校。她表示，由於現時尚未確定殺校，所以暫時不會採取任何行動，但若校方一直沒主動向家長說明情況，便會考慮與其他家長一同聯絡校方。



「風之后」李麗珊母校、有過百年歷史的長洲官立中學。（鄭子峰攝）

教育局本月15日到各官立及津貼中學和小學數人頭，昨日發信通知需調整本學年班級結構及教職員編制的學校。其中，長洲官立中學於本學年的核准中一班級數目僅為一班，跌入「殺校網」。該校的後續發展將取決學校會否申請發展方案，以及所申請的發展方案是否獲批。

學生最不捨同學：心情冇乜嘢，轉校囉

就讀中三的廖同學指，校方沒有主動向學生說明情況，他也是因朋友在社交媒體轉發相關新聞才得悉事件。若學校真的被殺校，他表示雖然會不捨同學，但「心情冇乜嘢，轉校囉」。

長洲官立中學學生廖同學（右）指，雖然會不捨同學，但「心情冇乜嘢，轉校囉」。（鄭子峰攝）

學生感可惜：長洲已經冇中學 出外上學需早上5、6時起床

同樣就讀中三的吳同學和何同學則指，得悉消息後感可惜：「長洲已經冇中學。」兩人均在長洲居住，若學校殺校則要搭船出外上學。她們表示會感到不便，可能早上5、6時便要起床，「真係殺校嘅話就要習慣下。」

居長洲學生因距離遠由市區搬回長洲讀書

按教育局的殺校安排，將停辦學校有三年過度期，中四至中六學生可原校完成課程，初中生則需在升中四時轉校。