林卓廷涉擾亂議會　石禮謙為辯方作供　稱沒有一刻覺有人想襲擊他

前立法會議員林卓廷涉在2019年《逃犯條例》法案委員會上騷擾建制派議員一案今（30日）續。事件中被包圍及搶咪的時任建制派議員石禮謙，以辯方證人身份為林作供，他稱當日不覺林是主動派，又稱不覺林曾搶咪，並指林期間有慰問其身體狀況。控方盤問石時質疑石是否同情林因這事被控告，石回應說，真相才是最重要，難以回答是或否。雖然石看當天影片時，形容當日是他議會生涯中黑暗的一天，但他稱當日沒一刻感到有人想襲擊他。石又說，雖然大家政治理念不同，大家都是一場同事，認為林當日有履行同事職責。



石禮謙為辯方作供，指林卓廷當日無搶咪，並有向他慰問情況。(陳曉欣攝)

林卓廷否認亂議會受審。（資料圖片）

石禮謙稱只記得朱凱建廸及范國威有嘗試搶咪。（梁鵬威攝）

石禮謙稱當日場面混亂。（李澤彤攝）

多名建制派議員當日曾保護石禮謙，石亦在庭上向他們致謝。（李澤彤攝）

前黨友提石曾接受手術要小心

林卓廷今出庭作供指，涉案法委會會議原本由涂謹申主持，經歷兩次選主席失敗後，建制派及立會秘書處安排改由石禮謙主持。林稱立法會會議從未試過「鬧雙胞」，他預計案發當日的會議會很混亂，前民主黨黨友劉慧卿與張文光都曾叮囑他，石接受過幾次心臟手術，提醒他「一定要小心」，勿讓石出事，林之後轉達此訊息予民主派「飯盒會」召集人毛孟靜。

老人家有意外孭不起

林表示，他事前向石透露牽涉另一宗「特權法」案件，因此不會在5月11日的會議上作任何激烈行為，林說：「佢老人家有咩意外呢，我孭唔起呀。」

走近石以便表達

林憶述會議情形，他在早上8時許到達會議室1出席涂主持的會議，及至9時許走廊傳來嘈吵聲，石等建制派議員進入會議室，當時石被記者和議員包圍，場面混亂。林起初與石相距20、30尺，聽不到石說話，因此決定走到石身邊，想石聽到他的表達。

不想混亂下選主席

控方盤問時指，當石被多人圍住時，林仍觸碰石的手臂廿多秒，問：「你唔驚佢出事？」林回答「我唔覺得掂住佢手臂會導致佢心臟有事。」正因為他擔心石出事，他才勸石暫停會議。控方亦質疑林「亂咁提名」，在短短10秒內提名了梁美芬和鍾國斌等3人，目的是想拖延選主席。林否認，指當時情況很混亂，有建制派喊「支持」，似乎想快刀斬亂麻，林說：「好驚佢哋突然間話選咗。」林承認未有深思熟慮，「爆咗個名出嚟」，但強調他只是盡量提出提名冀獲得接納，他不想在混亂情況下選出主席，以免有違程序公義。

石指林有提醒他注意健康

辯方其後傳召前立法會議員石禮謙出庭，石選擇以英文作供。石供稱，林卓廷在會議前幾天，已提醒他注意健康，因為林相信會議當日會有混亂。在會議當日，石一出𨋢已被包圍，場面混亂，建制派周浩鼎、陳恒鑌和張華鋒等人護送石進入會議室，石庭上向周等人致謝。

認為林有履行同事職責

辯方問及，林當時是否正在履行議員職責。石稱不知道，指每個議員都在履行責任。石指林有問他「OK嗎」和健康情況，期間接觸到石的手臂很正常，石認為林有履行同事的責任。

只有范國威及朱凱廸曾嘗試搶咪

被問到林有否影響到石開會時，石說他當時唯一的憂慮是范國威，除了范和朱凱廸嘗試搶他的咪高峰外，沒其他人試圖搶咪，他亦沒一刻感到有人想襲擊他。石表示，雖然大家政治理念不同，大家都是一場同事。

郭家麒事後有問其健康

控方盤問時引用片段指，除了石提及的朱凱廸、范國威和區諾軒嘗試搶咪外，片段可見石身後的郭家麒亦曾嘗試搶他的咪，問石有無感覺到郭搶咪。石表示，他只感到朱等人搶咪，並指郭事後慰問其健康，二人政見雖然不同，但那正是和而不同的精神。

只記得林曾混亂中慰問

石在盤問下亦稱，他只記得林曾在混亂中慰問他OK嗎，不記得林有否問過會議程序等說話，因為他面對着范等人搶咪威脅，沒留意林，又指當刻感受不到林對他有威脅或有施加力度

石強調真相才是最重要

控方問到石是否與林有良好同事關係，石指他作為長者，能夠與異見者融合，大家都是為了服務香港。控方續問，石是否同情林被控告。石稱真相才是最重要，難以回答是或否。石另否認沒就本案錄取證人口供，稱他即日已經錄取了口供。

認為林非主動派

石表示，當日反對派可分為主動和被動兩種，他們都想阻止會議進行，主動的例子有朱凱廸、范國威，石認為林不是主動派，但林是否被動派他則不知道。

石作供完畢，案件押後至10月30日作結案陳詞，暫定11月6日裁決。

林卓廷（48歲）被控2項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指朱凱廸、范國威、林卓廷、郭家麒及區諾軒5人於2019年5月11日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。

案件編號：ESCC 2514/2019