林卓廷涉擾亂議會　周浩鼎指林企圖搶咪　辯方放片見周遊來遊去

前立法會議員林卓廷涉在2019年《逃犯條例》法案委員會上騷擾建制派議員案今午（29日）續，民建職議員周浩鼎作供。周指林當日曾拉石禮謙，但沒看到林拉石的那個部位，認為林企圖「搶咪」。周又指當日「反中亂港」分子，無所不用其極地阻撓議會，形容他們的行為是「喪心病狂」。辯方播放當日片段，見周只在外圍遊來遊去，質疑他並無見到情況。又指周過往與泛民有過節，疑他深心不岔，誇大其詞，其證供並不可信。周一概否認。裁判官鄭念慈裁定控罪表證成立，案件明續。



周浩鼎稱他見林卓廷拉住石禮謙，但辯方放片見周當日只在外圍遊來遊去，質疑他其實未見到情況。(陳曉欣攝)

民主黨前主席劉慧卿、中委莊榮輝有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

多名建制派議員當日有包圍並保石禮謙。（李澤彤攝）

指反對派無所不用其極去阻撓建制派

控方其後傳召身兼律師的立法會議員周浩鼎作供，周稱當日早上反對派議員無所不用其極阻撓建制派議員進入會議室開會，包括范國威以肢體阻撓石入場。周指他當時站在石身旁保護石，他們幾經辛苦才入到會議室。當他們進入後，反中亂港議員繼續阻撓開會。

指范搶咪不顧老人家安全

周指，范曾衝前搶石的咪高風，搶咪行為好危險，不顧老人家安全，斥泛民議員「喪心病狂」。周並指，他目睹林的手碰到石的手臂，亦試圖「搶咪」，他表示情況混亂和有人聲夾雜，未必記到說話內容。

見林拉住石但看不到拉那個部位

代表林的大律師黃錦娟問周，有否聽到林說過甚麼。周說沒辦法確認林說甚麼。他見到林拉住石，但說不出林拉住石哪個部位。黃質疑周看不到林拉石所以說不出。周否認。

影片只見周遊嚟遊去

黃在庭上播放影片，指周被拍得在人群外圍「遊嚟遊去」，不知道林與石發生甚麼事。周同意「畫面係咁」，但不同意看不到林與石的動作，否認「亂噏」。黃指出，林沒有拉石，也沒有企圖「搶咪」，沒有阻礙會議進行。周一概不同意。

裁判官問才答上星期看過供詞

周被盤問時多次未有直接回答問題，被問到何時看過他的證人供詞，周反問律師他看證人供詞喚回記憶有何問題，又指辯方作為大律師，應要專注與案件有關的事宜。周最終在裁判官鄭念慈提問下才稱他上周閱讀過供詞。

認事發後兩個月才錄口供

黃續指，周在事發後2個月錄取的口供沒提過林在案發的會議室1拉石和企圖「搶咪」。周回答：「我唔想跌入去你陷阱。」指林其後進入會議室2時有嘗試「搶咪」。被問到有否親眼見到林「搶咪」時，周說無論林是「拉」還是「搶咪」，林的意圖都很清晰，就是企圖妨礙會議進行。

拒回答是否與泛民有過節

黃指，周形容非建制議員為「反中亂港」，問周是否在誇大案情。周指那只是黃的猜測，強調他憑記憶作供。黃再指周曾與泛民有過節，舉例周曾在2017年參與調查時任行政長官梁振英涉收取澳洲上市公司UGL 5000萬元一事。周聞言即拒絕回答，質疑與案情無關，惟鄭官要求周先回答。

要求裁判官准他毋須回答問題

黃遂追問，周是否被揭發一份調查範圍的文件，被梁振英特首辦的職員修改過。周稱事件已過去，無關案情，懇求法庭准許他毋須作答，鄭官表示周可先回答問題。周便稱：「呢件事已經過去咗，我唔可能答到任何嘢。」

辯方質疑周供詞不實

黃續問，周是否因為當時林等泛民議員動議周辭去委員會副主席一職，故對泛民深深不忿？周稱，他今日作供是要表達林等人在立法會衝擊，所謂違法達義的鬧劇。如果辯方想質疑其誠信或藉UGL事件詆毀他，指「公眾眼裏會睇到」，重申不會就已過去的事作答。黃質疑，周有否因為UGL事件而給予不盡不實的供詞，周指他作供不會受政治取態影響，只會說他所見所聞。

被告林卓廷（48歲）被控2項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，控罪指朱凱廸、范國威、林卓廷、郭家麒及區諾軒5人於2019年5月11日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。

案件編號：ESCC 2514/2019