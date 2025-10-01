高鐵西九站直擊　內地客訪港因煙花、美食與港劇　有人預萬元血拼

國慶黃金周首日，不少內地旅客陸續抵港，今早西九龍高鐵站抵港旅客，當中不少是打算即日往返的深圳客，他們透露青睞去尖沙咀購物、到維港看煙花表演。亦有江西和蘭州大學生表示僅逗留一日，隨後轉往廣州，不考慮過夜是因酒店溢價。早上抵港的內地旅客也表示，過關整體順暢，平均耗時十到二十分鐘，遊客並沒有預期中那麼多，有深圳客稱人流比平日周末還要少一些。



十一黃金周今日展開，早上不少旅客在西九龍高鐵站入境。（何夏怡攝）

十一黃金周今日展開，早上不少旅客在西九龍高鐵站入境。（何夏怡攝）

廣州大二學生張小姐，今日帶朋友遊港，三人打算去維港和旺角「打卡」。（何夏怡攝）

江西蘭州大學生不過夜 遊港後即轉廣州

來自廣州的大二學生張小姐，早前兩次到港遊玩，今次是和朋友們一起來港，朋友們分別從蘭州和江西出發。他們預告會在港旅行一日，隨後轉往廣州遊玩，沒有考慮過住酒店，因為國慶黃金周香港酒店溢價，反而內地酒店要便宜，不過張小姐就說上學期和父母來港時有過夜。

廣州大學生：維港肯定要打卡

張小姐說今天想去維多利亞港和旺角，「維港肯定要打卡，旺角特別多吃的、玩的，想吃茶點和河粉」，笑言行程安排受到童年觀看港劇的影響。談及過關用時，她指高鐵站工作人員、設施效率高，下高鐵後十分鐘就順利過關。

十一黃金周今日展開，不少內地旅客早上在西九龍高鐵站入境香港。（黃寶瑩攝）

十一黃金周今日展開，不少內地旅客早上在西九龍高鐵站入境香港。（黃寶瑩攝）

來自深圳的劉小姐夫妻，打算去維港看煙花，隨後趕最後一班高鐵回深。（何夏怡攝）

深圳旅客指人流沒預期擁擠

在高鐵站抵港大廳，不少旅客透露來自深圳，當中的家庭客和首次到港者會打算留港過夜，其餘人決定即日來回。來自深圳的劉小姐夫婦，今次是首次乘高鐵抵港，以往常經羅湖口岸。夫妻倆指帶大件行李的遊客比往日多，但過海關比較通暢，只用了十分鐘，「沒有預期那麼擁擠」。

劉小姐又說，到港主要是為觀看今晚八點的維港煙花，夫妻倆搶了夜晚十一點多的高鐵票，打算在煙花表演後離港。至於其他行程，就有登頂太平山、為家中老人買藥品和保健品，她笑稱「沒有預算」。

莫小姐和朋友打算到尖沙咀逛街買衫，不過吃飯就隨緣。（何夏怡攝）

+ 8

深圳女客每次來港到買衣服、包包和香水 預一萬元人民幣購物

同樣不覺得旅客多的還有剛剛大學畢業、在深圳工作的莫小姐，她觀察在西九龍下車及過關的人流，「感覺比平時周末還少一些」。莫小姐今日和朋友一起到港遊玩，她對香港頗熟悉，已來港五六次，每次都喜歡逛街買衣服、包包和香水，因為覺得部份品牌要較內地便宜。

今次即日來回，莫小姐也決定到旺角和尖沙咀「血拼」，預算是一萬元人民幣。至於吃飯就沒有特別安排，「茶餐廳差別不大，感覺國慶會很多人，路上看到不錯的就進去」。

耿先生首次抵港，已在社媒做好「功課」，打算打卡港式茶餐廳和冰室。（何夏怡攝）

在廣東深圳工作的耿先生第一次來港，透露過關用了20分鐘。他又表示今次獨自出行，打算明日返深，最想去中環周圍以及香港大學遊玩。赴港前，耿先生特地在內地社交平台「小紅書」上搜尋餐廳，打算跟著王祖藍打卡茶餐廳和冰室。