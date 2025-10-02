美酒佳餚巡禮2025｜門票今起開售　即睇早鳥優惠、折扣及特色美食

年度盛事「美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四日在中環海濱活動空間舉行，活動門票分為「品味證」及「尊尚名酒區」兩種，今日（2日）公開發售，而即日起至10月22日，有意入場的市民可以早鳥價268元，預購原價298元的「品味證」。



「品味證」包含入場門票、8張品味券（即現場使用的Token）及一隻標準酒杯；「尊尚品酒證」同有入場門票，另附「尊尚名酒區」入場門票、16張品味券及一隻尊尚酒杯。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四天於中環海濱活動空間舉行。（旅發局提供）

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四天於中環海濱活動空間舉行。（旅發局提供）

開放時間首次延至午夜

美酒佳餚巡禮由旅發局主辦、波爾多葡萄酒行業聯合委員會協辦，以「非凡搭配 世界之最」為主題，共有約305個攤位，7成為美酒、3成為美食，預計可吸引15萬人入場。今年的美酒佳餚巡禮更首次將開放時間延至午夜

場內匯聚來自全球31個國家及地區的酒品及美食，法國波爾多、英國、西班牙、中國、日本亦設有國家展館，而今年場內新增國家展館包括有美國、意大利、捷克、比利時、挪威、奧地利、墨西哥及波蘭。

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四天於中環海濱活動空間舉行。（旅發局提供）

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四天於中環海濱活動空間舉行。（旅發局提供）

作為「美酒佳餚巡禮」2025 重點項目之一的「Towngas名氣美食街」，匯聚12間享譽盛名的餐廳，合共榮獲《米芝蓮指南》13顆星級榮譽及《黑珍珠餐廳指南》7顆鑽級殊榮。其中，由全球摘星最多的法國名廚Anne-Sophie Pic主理的香港米芝蓮一星餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic將首次參與是次盛會，並會帶來四道限定法國菜式。

作為「美酒佳餚巡禮」2025 重點項目之一的「Towngas名氣美食街」，匯聚12間享譽盛名的餐廳，合共榮獲《米芝蓮指南》13顆星級榮譽及《黑珍珠餐廳指南》7顆鑽級殊榮。（旅發局提供）

本月22日前買門票享早鳥優惠

由即日起至10月22日，市民及旅客經Klook及Trip.com網站預購門票，可以預售優惠價498元購買原價598元的「尊尚品酒證」，及以折扣價268元預購原價298元的「品味證」。美國運通卡會員則有專屬折扣，購買「尊尚品酒證」只需448元。同時，憑合資格卡即場於美國運通自助服務機增值品味券，亦可享8折優惠。