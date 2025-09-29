美酒佳餚巡禮10月底舉行　$775可品嚐售價逾萬元法國一級紅酒

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日一連四天於中環海濱活動空間舉行。今年名酒區罕有地齊集法國波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）的作品，當中最貴的Chateau Margaux 2015零售價，一瓶超過一萬元，入場人士以775元（31張品味券TOKENS）便可飲到一杯；場內也有53%vol 貴州茅台酒（珍品）。



入場券、品味證及尊尚品酒證於周四（10月2日）起於網上公開發售。門票分為兩種，預購優惠價分別為268元及498元。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日一連四天於中環海濱活動空間舉行。（洪戩昊攝）

旅發局主席林建岳（前左四）今日公布「香港美酒佳餚巡禮」詳情。（旅發局提供圖片）

法國波爾多五大一級酒莊出產的Chateau Margaux 2015，每瓶售價1萬元。（旅發局提供圖片）

53%vol 貴州茅台酒（珍品）。（旅發局提供圖片）

設約305個攤位 旅發局預計可吸引15萬人入場

美酒佳餚巡禮由旅發局主辦、波爾多葡萄酒行業聯合委員會協辦。旅發局節目及旅遊產品拓展顧問洪忠興指，今年場內共設約305個攤位，7成為美酒、3成為美食，他預計可吸引15萬人入場。

場內匯聚來自全球31個國家及地區的酒品及美食，法國波爾多、英國、西班牙、中國、日本亦設有國家展館，而今年場內新增國家展館包括有美國、意大利、捷克、比利時、挪威、奧地利、墨西哥及波蘭。

巡禮獲法國波爾多酒業代表支持

入場人士可於「東亞銀行尊尚名酒區」內，一站式品嚐各國頂級名釀，包括國際權威酒評家James Suckling策劃的專櫃，呈獻過百款由他評出、極高分之新舊世界頂級葡萄酒，以及其挑選的中國葡萄酒。

旅發局表示，適逢法國波爾多1855列級莊園評級誕生170周年，名酒區罕有地齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）的出品，並有聯同來自勃艮地的特級莊園稀有珍釀。入場人士可以12張至31張品味券（等額300元至775元）品嚐一杯，當中最貴為Chateau Margaux 2015，旅發局零售價一瓶超過一萬元。

波爾多五大一級酒莊佳釀：



波爾多五大一級酒莊佳釀會場飲用價（每張品味券原價25元）：

Chateau Mouton Rothschild 2008： 13張品味券（即每杯等額$325）

Chateau Lafite Rothschild 2015：14張品味券（即每杯等額$350）

Chateau Haut-Brion 2015： 13張品味券（即每杯等額$325）

Grand Vin de Chateau Latour 2012：12張品味券（即每杯等額$300）

Chateau Margaux 2015：31張品味劵（即每杯等額$775）



林建岳：今年7月與羅淑佩到法國波爾多爭取酒業代表支持

旅發局主席林建岳指，文體旅局局長羅淑佩今年7月與旅發局組團前往法國波爾多，與當地酒業代表見面，成功獲他們支持美酒佳餚巡禮。「尊尚名酒區」及「品味館」今年回歸，亦會引入更多來自法國波爾多的高質酒藏，以及有環球米芝蓮名廚即場炮製美食，旅發局形容陣容更鼎盛，期望為公眾帶來前所未有的味蕾享受。

Lafite在中國打造品牌「瓏岱」同場亮相

旅發局表示，名酒區鑑酒版圖覆蓋全球，從西班牙酒王Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi，到權威酒評家James Suckling評出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate，再到拉菲集團（Lafite）在中國打造的品牌「瓏岱」，悉數同場亮相。名酒區亦跨越葡萄界限，精選來自蘇格蘭的56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界各地釀酒工藝的魅力。

品味館、美食街陣容一覽

需額外購票的「品味館」，今年將集合本地及海內外5位名廚，呈獻《超粤之味》十手晚宴，重新演繹中菜。門票將於10月10日起於Klook平台公開發售。

廚師陣容：

北京米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰

首位於亞洲以外摘下米芝蓮二星的中菜名廚Andrew Wong

「黑白大廚」港點女王鄭智善

致力傳承粵菜文化的年輕米芝蓮星級粵菜主廚鄧家濠

擅長中菜體系內融合創作的廚長張嘉裕



「Towngas名氣美食街」則雲集獲米芝蓮、黑珍珠等殊榮的12間本地食府，以13星7鑽的陣容，讓賓客品嚐星級美饌。

食府名單：

米芝蓮三星及黑珍珠二鑽法菜 L'Atelier de Joel Robuchon

米芝蓮三星粵菜富臨飯店（Forum Restaurant）

米芝蓮二星及黑珍珠一鑽創意料理 Bo Innovation

米芝蓮二星及黑珍珠一鑽日系北歐菜 Arbor

米芝蓮一星法菜 Cristal Room by Anne-Sophie Pic

米芝蓮一星法菜 Ami

米芝蓮一星法菜Épure

黑珍珠一鑽粵菜 明閣 （Ming Court）

黑珍珠一鑽中菜 唐述（Chinesology）

黑珍珠一鑽中菜 The Chinese Library

知名薄餅店 CIAK Concept

Towngas 推介 CulinArt 1862



另外，「酒店美食街」今年集合11間本地酒店，現場呈獻酒店自家招牌菜式，包括君悅酒店的海南雞飯、帝苑酒店的芝士蝴蝶酥等，讓賓客一次過於場內嚐遍多間酒店特色名物。

加入味覺配對新玩法

今年巡禮加入味覺配對新玩法，融合五類葡萄（梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思）與五種滋味（香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美），讓賓客依照五種顏色標示，自由搭配多款美食及佳釀，探索創意組合。

今年巡禮加入味覺配對新玩法，讓賓客依照五種顏色標示，自由搭配多款美食及佳釀。（洪戩昊攝）

設迪士尼專區 售賣華特迪士尼家族生產紅白美酒

今年巡禮亦與多個國際人氣品牌攜手。場內「香港迪士尼樂園主題專區」是亮點之一，將售賣會場限定的迪士尼人物造型食物，包括多款尚未在主題樂園內出現的全新聖誕主題食物，亦於美酒佳餚巡禮獨家率先登場讓入場人士體驗。

美酒方面，除了漫威主題雞尾酒、特飲，專區亦首次引入由華特迪士尼家族生產，與品牌發展及電影故事很有淵源的紅白美酒，包括前華特迪士尼影業（The Walt Disney Studios）總裁Rich Frank所創立的傳奇酒莊—Frank Family Vineyards，讓賓客品嚐美國納帕谷（Napa Valley）的風土。

10月2日起可上網購票 票價較去年稍貴

鍾情美酒佳餚人士可10月2日起，可經Klook及Trip.com網站購票。門票分為兩個類別，分別是售價598元的「專尚品酒證」及售價298元的「品味證」。前者包含1張入場券、16張品味券、1隻專尚酒杯及「東亞銀行專尚名酒區」入場券及小食券，後者則包含1張入場券、8張品味券及1隻標準酒杯。票價較去年稍貴，去年有8張品味券的品味證售290元。

活動期間設有現場購票服務，入場券每位港幣40元；3至12歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位港幣20元；惟「東亞銀行專尚名酒區」需另購入場券才可進內。

（旅發局提供圖片）

除了首天由晚上7時30分起開放入場外，其餘三日均由中午12時起開放入場。每天的最後入場時間均為晚上11時30分。