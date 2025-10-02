十一國慶｜飛行服務隊四度拯救西貢行山客　專家籲提早出發免中暑

昨日（1日）是十一國慶，不少港人及内地旅客均趁假期到郊外行山遠足。内地社交媒體小紅書上多則貼文顯示，昨日西貢麥理浩徑破邊洲、橋咀洲、東壩一帶有人遇險，飛行服務隊出動救援。飛行服務隊昨日出動7次，高於假期和周末的每日平均1.78次，而7次中有4次行動是前往西貢郊野公園救援。據了解，這些個案的涉事者脫水、抽筋及擦傷等。



攀山專家鍾建民指近年天氣愈來愈炎熱，即使入秋後仍有機會中暑。他又指麥理浩徑較為空曠，提醒市民因應自身能力選擇路線長度，預先計劃離開路線，並提前出發，避免正午時分留在較曬的山頂位置。



内地社交媒體小紅書上多則貼文顯示，昨日麥理浩徑有人遇險，飛行服務隊出動救援。（小紅書截圖）

内地社交媒體小紅書上多則貼文顯示，昨日麥理浩徑有人遇險，飛行服務隊出動救援。（小紅書截圖）

小紅書上多人上載相片 指有行山客不適需救援

近年西貢深受本地人及旅客歡迎，不少人趁國慶假期到西貢行山遠足。内地社交媒體小紅書上多則貼文顯示，昨日麥理浩徑二段、破邊洲、橋咀洲、東壩一帶有人不適，飛行服務隊出動救援。有網民指麥理浩徑二段部分路段較空曠，容易中暑，呼籲行山人士適時休息，量力而行。

昨日警方共接獲10宗涉及行山意外的報案，其中至少3宗需出動飛行服務隊。（小紅書截圖）

有網民表示，麥理浩徑破邊洲一帶有人不適，被飛行服務隊救起。（小紅書截圖）

飛行服務隊三度往西貢救援 傷者脫水、抽筋等

昨日警方接獲超過10宗涉及行山意外的報案，其中至少3宗需出動飛行服務隊，均位於西貢。據了解其中一宗個案發生於上午11時半，一名65歲本地女子在橋咀州行山時不慎跌倒導致擦傷頭部，其同行者報警求助，飛行服務隊隨後將該名女子送往北區醫院。

據了解另有一名30歲本地女子及一名34歲本地男子，昨午在睇魚岩頂分別脫水及抽筋，飛行服務隊將他們送至總部，二人最終沒有求醫。此外，據了解，一名28歲本地女子昨午在西貢浪茄仔意外弄傷下巴，飛行服務隊將其送往東區醫院。

10月1日在橋咀洲一帶，一名65歲本地女子不慎跌倒導致擦傷頭部，飛行服務隊將其救起。（小紅書截圖）

飛行服務隊昨出動7次 為平均出動次數的4倍

飛行服務隊回覆表示昨日共執行7宗搜救行動，以直升機轉送10名傷病者至市區醫院。其中4宗個案於西貢郊野公園發生，而7宗搜救中有4宗與中暑或熱衰竭相關。

飛行服務隊指截至10月1日，今年公眾假期或週末的搜救行動每日平均1.78宗，即昨日出動次數為平均數的4倍。服務隊建議郊遊人士進行山嶺遠足前，詳細參閱康樂及文化事務署發佈的遠足安全注意事項，並採取適當的預防措施，以確保個人安全。

有網民10月1日早上在西貢東壩目擊飛行服務隊出動。（小紅書截圖）

專家：麥徑具不同下撤點 應按自身體力選擇路線

攀山專家鍾建民指，近年麥理浩徑成為熱門遠足路線，不過全程較為空曠。他指麥理浩徑有多個「下撤點」，即是撤離或下山路線等，行山人士應根據自身的體力和經驗選擇路線長度。

唔好見到人行成段，就跟住行咁長，切記要量力而為。 攀山專家鍾建民

他又表示近年天氣愈來愈炎熱，即使入秋後仍有機會中暑，建議行山人士可以提早上山，避免在正午時分留在山頂等較曬的位置，「例如我有朋友早上5、6點出發，中午12點前落山，就可以避免太熱。」此外，行山人士應提前規劃不同路線，如有同行者不適，可以陪同他從較短路線離開。他並提醒市民行山前帶備足夠飲用水，前一日亦應有充足休息。