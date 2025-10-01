十一黃金周｜東壩未有逼爆　內地女客擬五日四夜「全走」麥理浩徑

內地十一黃金周假期今日（10月1日)開始，不少喜愛行山內地旅客冒高溫到訪西貢東壩萬宜水庫。內地遊客張小姐計劃到麥理浩徑「全走」，料需時5日4夜，希望挑戰自己。她說該處是熱門行山路線，認為可增設小食亭，向行山客提供補給。



如何平衡生態旅遊及環境保育是關注點之一，有清潔工說當值期間見到大部份行山客秩序良好，甚少亂拋垃圾。不過記者發現，雖然公廁附近設有垃圾膠袋，不過地面仍遺下少量已撕開的內地品牌包裝食物袋。



內地十一黃金周假期今日開始，大批內地行山客到訪西貢東壩萬宜水庫。（夏家朗攝）

內地十一黃金周假期今日開始，大批行山客到訪西貢東壩萬宜水庫。（夏家朗攝）

地面遺下食物包裝袋 清潔工人：行山客秩序良好 甚少亂拋垃圾

中午時份，大批行山客到訪東壩萬宜水庫，不少人在涼亭及樹蔭位乘涼。在破邊洲的山徑附近，不少人將露營背囊放在草地，然後到附近登山打卡。

另外，公廁附近設置多個分類回收垃圾膠袋，不過現場可見，地面遺下少量已撕開食物包裝袋。有清潔工人指，當值期間見到大部份行山客秩序良好，甚少亂拋垃圾，不過據其經驗，以往有行山客趁清潔工下班後，沒有妥善棄置垃圾，令環境受污染。

內地十一黃金周假期今日開始，西貢東壩萬宜水庫有大批行山客到訪，漁護署在現場設置了不少垃圾袋。（夏家朗攝）

雖然公廁附近設有垃圾膠袋，不過地面仍遺下少量已撕開的內地品牌食物包裝袋。（任葆穎攝）

旅客冀增設小食亭 向行山客提供補給

內地遊客張小姐計劃到麥理浩徑「全走」，料需時5日4夜，希望挑戰自己。她說今日過境後乘坐的士進入東壩，整體交通暢順。被問東壩的配套設施有何不足、該怎改善？她說該處是熱門行山路線，認為可增設小食亭，向行山客提供補給。

內地遊客張小姐計劃到麥理浩徑「全走」，料需時5日4夜，希望挑戰自己。（任葆穎攝）

有行山客遇意外 一度塞車半小時

另有港人攜帶兩位小朋友首次到東壩，由於該處部份路段實施單線行車，加上有行山客遇意外令救援車輛駛至，他們在車內塞車半小時始抵達，但認為仍然值得到訪，因為景色優美。

被問會否認為東壩過度旅遊，他們說人流不如想像中多，「大自然好寬，都行到、唔算多人。」

有港人攜帶兩位小朋友首次到東壩。（任葆穎攝）

澳洲遊客Marco說會在港逗留一周，順道探望朋友。他稱今次首次到訪東壩，認為景色優美。至於東壩是否人流過多，他笑言香港本身人多地少，不覺得東壩特別繁忙。