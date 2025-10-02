國慶煙花船河變連環詐騙　假公司先收錢再取消　藉退款索銀行密碼

10月1日有國慶煙花匯演，騙徒卻看準時機詐騙，假扮租船公司招攬市民報名出海看煙花，先騙取一筆船票錢，再假扮活動因事取消，提供假網站連結辦理退錢手續，企圖騙取市民的銀行戶口資料。涉事假公司的Facebook及Instagram專頁，有多名市民留言，表示同樣受騙。

警方接獲一名男子報案，該男子網上轉賬購買船票後，與該名賣家失聯，懷疑受騙，案件已轉交黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進調查，暫時未有人被捕。



+ 2

市民黃先生9月中在社交平台Instagram，見到一個聲稱是出租遊艇公司的廣告，推銷國慶晚上搭乘遊艇出海觀賞煙花的套餐，出海四小時，包晚餐，啤酒及飲品任飲，每位索價$480。因女友有興趣，黃先生認為價錢合理，便過數購買兩張船飛。

黃先生在Instagram見到的遊艇出海觀賞國慶煙花廣告。（受訪者提供）

前一晚謊稱取消 退款「官網」索銀行密碼

不過，涉事的公司在活動前一晚方告知，因船隻維修延誤，未能如期安排出航。公司付上連結，稱將透過「官網」連結退款。

「官網」假裝Facebook界面，但沒法點撃標誌、搜尋鍵等，當時黃先生已起了疑心，認為這是假Facebook網址。他再在網站試圖揀選銀行收款時，網站再變成銀行界面，要求他輸入網上銀行用戶名稱及密碼，但連結仍是並沒轉去銀行的官方網站。

黃先生懷疑有詐騙集團假扮租船公司，以公道價錢吸引市民報名出海，但其實根本沒這活動。詐騙集團假裝因事取消出海觀賞煙花，再假扮願意退錢的良心商家，藉此騙取市民的銀行資料。他識別到假網站後就去警署報警，他引述警方稱，他不是第一位因國慶船河取消而報警的人。

數名苦主在活動取消後到遊艇公司Facebook專頁留言。（Facebook截圖）

假公司FB、IG仍運作

記者點擊由黃先生提供的退款官網，現時已沒法連結，而該公司的Instagram及Facebook專頁仍在運作。

有數名苦主活動取消當日在帖文下留言，稱官網要獲取銀行驗證資料很可疑。記者曾透過電話及WhatsApp聯絡該公司，但電話沒人接聽。

記者WhatsApp聯絡該公司，公司聲稱「會妥善處理客戶退款事宜」，但被問到為何索取市民的網上銀行戶口密碼，就沒再回覆。

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

黃先生在事件中損失了960元，這是他首次遇到詐騙。他表示，直到他收到假網站連結前，都不認為這活動是騙案，因對過程中對方回覆正常，有問必答。他舉例稱，對方連上船附近有沒泊車位也有回覆，因此不虞有詐。

黃先生未到30歲，對詐騙有一定戒心。當該公司聲稱要透過官網才可退錢，並要求他給予銀行帳戶密碼時，他才知悉這是一場騙局：「我都後生，是專業人士，也這樣中招，更何況是長者？對方所有問題都回覆得很仔細，煙花時間也列得清楚，見到詐騙集團很有系統，很有心機行騙。」他希望他的經歷可警剔市民，也希望其他苦主不要在假網站提供任何個人資料，以免被騙。

警方回覆指，九龍城警署10月1日接獲一名男子報案，指他早前經社交媒體平台看到可於十月一日坐船觀賞煙花的帖文，並透過社交通訊軟件聯絡相關賣家及在網上轉賬960元購買船票，惟其後與該名賣家失聯，懷疑受騙。警方指，案件已轉交黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進調查，暫時未有人被捕。