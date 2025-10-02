十一黃金周｜尖沙咀名店街人頭湧湧　廣州客買$2萬LV袋讚平過內地

今日是十一黃金周第二日，有「名店街」之稱的尖沙咀廣東道遊人如鯽，其中奢侈品牌店LOUIS VUITTON高峰期有約20人排隊等候入店，人流較早上多一倍。有多次訪港的廣州遊客再次來到名店街，並購買價值約2.1萬元的LV手袋，稱較內地便宜。



奢侈品牌店LOUIS VUITTON高峰期有約20人排隊等候入店，人流較早上多一倍。（黃寶瑩攝）

下午4時許，有名店街之稱的尖沙咀廣東道人頭湧湧，其中LOUIS VUITTON高峰期有約20人排隊等候，較早上多一倍；其他奢侈品牌店如老鋪黃金、DIOR等店外亦有約10人排隊。

蘇州遊客劉先生首度來港，在廣東道購買價值約1萬多元的LV手袋。（任葆穎攝）

廣州遊客王先生一家三口訪港2日，剛買了價值約2.1萬元的LV手袋，並稱較內地便宜1,000多元。（任葆穎攝）

廣州遊客王先生一家三口訪港2日，購買價值約2.1萬元的LV手袋，並稱較內地便宜逾一千元。他說已來過香港數次，「深圳過來很近，過境就是了」，又稱每次都會到廣東道逛街，如遇到心儀款式便會購買。他預計今次旅程花費數萬元，明天會去迪士尼遊玩。

另一蘇州遊客劉先生首度來港，同樣在廣東道購買價值約1萬多元的LV手袋。他認為香港的建築風格與內地不同，形容感覺「很OK」，希望下次再到訪。他會在港逗留3日，除購物外預計整個旅程花費過萬元，稍後會到澳門。