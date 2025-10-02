十一黃金周｜方國珊考察東壩被的士拒載 促業界自律
撰文：何夏怡
出版：更新：
國慶黃金周昨日（1日）開始，熱門景點之一的西貢萬宜水庫東壩，吸引大量行山客到訪，現場有警務人員疏導交通。西貢區議員方國珊昨日到東壩考察旅客情況，她形容客流不是特別多，目測最高峰是中午一兩點時，有1300人左右。她又透露，考察結束時欲打的去西貢蠔涌，卻被的士拒載。她希望的士業界要自律。
方國珊批的士「揀客」籲業界自律
方國珊今日在商台節目「在晴朗的一天出發」提及，昨日到東壩考察旅客情況，離開時本欲乘搭的士到西貢蠔涌，惟的士司機「揀客」，只搭載去皇崗口岸的客人。方國珊說沒有舉報該的士，但有批評對方。
唔可以逼市民揀綠的、紅的，所以個別的士業界人士都要自律，希望盡快裝車cam（車載閉路電視），同埋而家視乎萬宜路改善工程，其實政府做多咗好多，但係業界都要自律。
倡東壩長遠可向外地客收費
方國珊又說昨日東壩秩序良好，客流比預期中稍微少，不比五一黃金周及今年3月誇張。她估計，昨日客流高峰時段為中午一兩點，有1300多位行山客，離開時要等半個多小時的車。
她又指東壩是國家級乃至世界級的郊野公園，很多內地客專程來訪，長遠若「諗得掂」，可以考慮向外地旅客收費，並「專款專用」改善東壩環境。
