城巴加薪｜前線員工明年度整體加人工2.5%　車長等底薪至少加$600

城巴今日（2日）公布2026年度前線員工整體加薪2.5%，並向合資格前線員工包括車長及非督導級前線員工，提供不少於600元的加薪保障，以答謝員工努力貢獻。



2026年度城巴前線員工整體加薪2.5%。（城巴提供相片）

城巴今日公布，早前與勞資協商會及工會代表持續交流，以了解團隊對薪酬調整的期望，並在今日就薪酬調整方案達成共識，決定前線員工2026年度將獲平均加薪2.5%。

車長及非督導級前線員工加薪保障不少於600元

車長及非督導級前線員工將享有不少於600元的加薪保障，而督導級前線員工經工作表現評核後，將會與其他前線員工的加薪提前一季生效，追溯至2025年9月1日。

城巴表示已考慮整體勞動市場薪酬調整趨勢、消費物價指數變動、公司營運挑戰及業務收入等。（資料圖片）

感謝團隊在極端天氣後竭力恢復班次

城巴表示在制定薪酬調整方案時，已綜合考慮多項因素，包括整體勞動市場薪酬調整趨勢、消費物價指數變動、公司營運挑戰及業務收入等，期望藉年度薪酬調整進一步鞏固團隊士氣。

城巴在薪酬調整會議上感謝團隊努力，特別是在過去一年努力迎接各項機遇、推進新能源及旅遊業務，同時在極端天氣過後竭力恢復班次，為市民提供可信賴的公共服務。

城巴表示將繼續優化工作環境，確保全新城巴食堂及其他員工設施保持高水平運作。（資料圖片）

繼續優化工作環境 確保食堂等設施高水平運作

展望未來，城巴及主要股東漢思集團將繼續優化工作環境，確保全新城巴食堂及其他員工設施保持高水平運作，並從各方面保障員工的福利待遇及職業安全。