社聯及廠商會發布《照護食灣區標準》　上海姥姥加盟種子餐廳

為應對全國老齡化的挑戰及把握銀髮經濟的機遇，香港社會服務聯會與香港中華廠商聯合會去年11月簽訂合作備忘錄，聯同深圳市分析測試協會及粵港澳3地共40多個社福界、商界及學界夥伴協作，共同推動制定《照護食灣區標準》，該《標準》正式發布，成為首個由香港業界主導制定的銀髮經濟領域「灣區標準」，為三地的照護食生產商提供清晰指引，惠及整個灣區的銀髮族。



另一方面，大家樂集團周四（10月2日）宣布，旗下輕嚥料理品牌「食得樂」及休閒餐飲品牌「上海姥姥」聯手合作，推出全新「軟滬餐」菜單，成為本地首個提供上海菜照護食的餐飲品牌。上海姥姥並成為社聯「照護食」計劃之種子餐廳，為咀嚼及吞嚥困難人士開拓更多元化選擇，實踐社區關懷。



為粵港澳廠商提供統一標準

粵港澳大灣區標準化研究中心」於今年9月25日正式公告《適老易食食品（適老照護食）通用要求》納入「灣區標準」清單。社聯行政總裁陳文宜稱，《標準》既能提升長者生活品質，也能推動區域產業協作。隨著大灣區跨境養老需求增加，統一標準有助於粵港澳三地養老機構於發展照護食方面能夠無縫對接，提升照護延續性。

《適老易食食品（適老照護食）通用要求》時以國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）為主要參考標準，結合粵港澳地區飲食習慣、產業能力與監管要求，為政府監管、企業生產、機構採購及居家照護提供技術依據，引導產業規範化及規模化發展，適用於預先包裝食品。

《要求》根據性狀特徵，將適老易食食品劃分為9個分級：（0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7EC, 7），稀薄如水為0級，細碎及濕軟為5級，至於7級則為食物原狀。《要求》亦列載食物性狀的檢驗方法，包括可以餐叉，匙羹及針筒檢驗的簡易方法，以及使用如質構分析儀和恆溫糟等測試儀器的科學檢驗方法，讓食品生產商精準地生產「照護食」食品。

「食得樂」與上海姥姥合作推「軟滬餐」菜單

大家樂集團周四於上海姥姥康怡廣場分店舉行啟動禮，介紹「食得樂」與上海姥姥合作推出的全新「軟滬餐」菜單，以及上海姥姥加盟社聯照護食種子餐廳計劃，商務及經濟發展局副局長陳百里等嘉賓主持。臨近中秋佳節，活動亦邀請咀嚼及吞嚥困難人士與家人到場，品嘗「軟滬餐」及食得樂中秋輕嚥月餅，感受節日氣氛。

大家樂表示，集團於2024年推出「食得樂」輕嚥料理，以專業技術製作符合「照護食標準指引」及「國際吞嚥障礙飲食標準」( IDDSI）的產品，照顧不同咀嚼及吞嚥困難人士所需。食得樂產品除了於指定大家樂快餐及一粥麵門店有售，亦設有堂食服務，並透過集團旗艦社區關愛項目「大家開飯」計劃，為有需要人士提供食物援助。

包含小籠包、上海粗炒等菜餚 8分店提供

為進一步推動共融餐飲，食得樂最新聯乘上海姥姥製作全新「軟滬餐」菜單，將產品擴展至上海菜系。團隊耗時多月研發菜單，過程中社聯提供了全面專業知識、技術支援及廚師培訓，協助團隊掌握照護食的烹調技巧及專業標準，確保產品安全，適合咀嚼及吞嚥困難人士食用。「軟滬餐」菜單包含小籠包、上海粗炒等多款經典上海菜餚，即日起於8間上海姥姥分店提供。