平民扒房哥登堡餐廳「復活」後逆市擴充　10月進駐旺角傳月租50萬

有「平民扒房」之稱的土瓜灣哥登堡餐廳，去年3月結業後不久原址「復活」重開，今年更逆市擴充。記者今午（3日）致電哥登堡餐廳，獲店員確認餐廳將會開分店，新舖選址旺角彌敦道，將於10月中開始營業。市傳哥登堡新分店舖位月租約50萬，但店員則表示不清楚。



有「平民扒房」之稱的哥登堡餐廳去年3月結業後原址「復活」，今年更逆市擴充，新分店選址旺角，10月中開始營業。（任葆穎攝）

哥登堡餐廳屹立土瓜灣馬頭圍道40年，去年3月底一度結業，當時有不少熟客前來捧場。不過相隔3個月後，哥登堡餐廳宣布原址重開，以每月8.5萬元續租舖位，由「哥登堡飲食集團」經營，原老闆余仁盛擔任集團顧問。

事隔僅一年多，哥登堡餐廳由原本一度結業，到成功「復活」，今年更在市道低迷的經濟環境下逆市擴充，更進駐一向視為租金高企的旺角彌敦道。記者致電哥登堡餐廳，店員指餐廳會在旺角開新分店，並會在10月中開始營業。

有「平民扒房」之稱的哥登堡餐廳，旺角分店舖位仍在裝修，圍板上寫有「哥登堡餐廳」、「榮耀降臨旺角 續寫經典傳奇」及「陪伴香港半個世紅的港式扒房」等字眼，並印有數道餐廳菜式。（任葆穎攝）

至於哥登堡餐廳的分店位於旺角彌敦道594至596號，有指該舖位連地庫面積超過7,000平方呎，月租約50萬元。現場可見，該舖位仍在裝修，圍板上寫有「哥登堡餐廳」、「榮耀降臨旺角 續寫經典傳奇」及「陪伴香港半個世紅的港式扒房」等字眼，並印有數道餐廳菜式。今午有不少行人路過時，都有留意其宣傳圍板。

根據資料，上址舖位前身為連鎖茶餐廳「紅島冰廳」分店，該店甚受內地客歡迎，在內地社交平台「小紅書」獲追捧為「寶藏茶餐廳」，但在今年8月，紅島冰廳發出公告指該店於8月12日正式結業。

有「平民扒房」之稱的哥登堡餐廳，新開的旺角分店舖位仍在裝修，將於10月中開始營業。（任葆穎攝）

