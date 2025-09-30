港足與國內智能電動車合作　獲贊助逾100萬　任達華：入場撐港隊

香港足球代表隊與香港足總與國內智能電動車品牌IM Motors合作，獲贊助超過100萬港元，品牌代言人任達華更現身簽約儀式，大讚同是守門員的港隊門神葉鴻輝。



足總今日公布，內地智能電動車品牌IM Motors將贊助港隊一年（2025/26年度球季），成為足總專屬汽車夥伴。作為新贊助商，IM Motors除了送出電動車作為港隊比賽門票抽獎活動的獎品，同時贊助港隊逾100萬元，提升港隊資源。

IM Motors贊助港隊逾100萬元。（袁志浩攝）

雙方簽約儀式今日在IM Motors位於宋皇臺道的門市舉行，鄰近啟德體育園，店內外都布置了不少港隊相關的物品，如玻璃牆貼上「港隊勁揪」、球員肖像與「巨龍TIFO」的圖案，店內也有一比一的港隊球員紙牌供球迷打卡。

為該電動車品牌代言的影帝任達華都有現身，屬明星足球隊門將的他自言，15歲開始睇本地波，看過居里與仇志強等球星。

他從葉鴻輝手中接過印有其名字的港隊守門員波衫，大讚對方是「鑽石鋼門」，「他的（守門）手法超越師傅，港隊有他在，無後顧之憂，放膽去攻」。

任達華是明星足球隊門將，在港隊守門員葉鴻輝手上接過波衫。（袁志浩攝）

已年屆七十的任達華更勸在場記者多踢波，稱自己守門哲學是多觀察對手，擅長撲救十二碼。他呼籲球迷於10月14日香港對孟加拉時入場：「希望主場多點球迷，支持香港足球，一起營造氣氛。」葉鴻輝剛感激對方誇獎，指在兩場大戰前獲得這位明星支持，有一定幫助。