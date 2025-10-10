香港對孟加拉｜10.14嗌爆啟德！打氣教學＋1個平台有直播

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽分組賽，港隊早前作客以4:3絕殺孟加拉，周二（14日）港隊將以啟德主場優勢迎戰孟加拉，作為香港人，當然要一齊撐香港足球隊！《香港01》「好食玩飛」為大家整合比賽及購買港足周邊的詳情，即看內文了解！



主場館外有巨型氣球打卡（fb@HKFA 中國香港足球總會）

香港對孟加拉｜10.14港隊主場迎戰孟加拉 球員名單公布

2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三圈的小組賽，只有首名隊伍能晉身決賽周，而香港對孟加拉的賽事於10月14日晚上8時於啟德體育園上演。港隊將會以先作客後主場的形式與孟加拉進行兩場賽事，而港隊上陣名單亦已公布。

港隊上陣球員名單：

港隊隊長葉鴻輝在作客孟加拉一戰中不幸受傷，證實為前十字韌帶撕裂，預計將無法在香港對孟加拉主場上陣。

香港對孟加拉｜香港力量 x 波台黐線佬 號召打氣行動

香港對孟加拉的賽事將會是亞洲盃外圍賽最關注的賽事之一，足總已經將整個北看台劃作港隊球迷打氣區。港隊死忠球迷團體「香港力量」和「波台黐線佬」除了呼籲各位球迷身穿港隊球衣或紅衣入場外，亦公布了一系列打氣行動。

「香港力量」表示，將會分布於217-218段起向右手邊（以面向球場為準），「波台黐線佬」將會分布於218-219段起向左手邊。

香港力量會聚集的半邊看台中分為三個工作小組，包括旗手組、鼓手組及Capo組。旗手組會集中在北看台底部管理及揮動九支旗幟；鼓手組將會與「波台黐線佬」配合，在叫喊口號及唱歌時打鼓；Capo組將會分佈在看台的不同位置帶動球迷。因應打氣行動，打氣區內視線有機會受阻、或者因為行動而調亂位置，各位球迷需互相體諒。

打氣特別行動如下：

【1】1分鐘鼓掌

在開賽第1分鐘，以掌聲向代表隊隊長葉鴻輝致敬和表達支持，希望他早日康復，再次帶領港隊征戰國際賽事！

【2】中型Tifo

香港力量會在大約7點鐘有一定入場人數時開始展示中型Tifo，並因應賽事情況，在適當時候（可能）在比賽期間展開Tifo，然後看看Tifo能否在下層看台繞場一週，或至少在北看台上下傳遞。

【3】水印貼紙及貼紙：

香港力量會在217-218底部分發，及準備好物資讓球迷自行貼上。

此外，「波台黐線佬」亦提醒，身處球迷區的球迷雖然在買飛時已經劃好位置，但因為需要安排前排鼓手、搖旗手等位置，因此「球迷區」亦有不跟位坐的不明文規定，位置將以先到先揀、Freeflow形式進行。「波台黐線佬」更整理了所有港隊的打氣歌教學影片，準備入場支持港隊的新朋友要把握時間學習，到時一齊嗌爆啟德！

香港對孟加拉｜必入手港隊勁揪打氣毛巾！

要入場撐港隊，除了要買定波衫，在場館內編織一片紅海，當然仲要買埋一系列港足周邊商品！香港足總將由即日起至10月14日，於港鐵宋皇臺站設有港隊官方限定快閃店，可以率先選購打氣毛巾、鎖匙扣等港隊週邊紀念品，齊撐港隊！

香港足總官方快閃店｜詳情

開放時間：

10月13日：下午2時至晚上8時

10月14日：上午11時至下午5時

地點：港鐵宋皇臺站SUW5號鋪（近A出口）

付款方法：現金／FPS／八達通



香港對孟加拉｜禁帶物品一覽

【1】塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】任何類型的武器或懷疑改裝武器

【3】酒精飲品

【4】任何非法物品

【5】激光筆或指示器

【6】充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

【7】帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

【8】任何球類

【9】無人機、遙控飛行裝置或風箏

【10】尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

【11】長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

【12】任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

【13】根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

【14】禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

【15】任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止

香港對孟加拉｜港台電視32獨家直播

港台電視32將會獨家直播全場賽事。即使買不到門票入場支持港隊的朋友，也可在家中為港隊打氣！

